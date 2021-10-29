За інформацією міністерства, Україна диверсифікувала джерела поставок вугілля, а також продовжує переговори з постачальниками з США.

В України на листопад вже є контракти на постачання вугілля з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської Республіки на тлі припинення поставок енергетичного вугілля з РФ.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

"Збільшиться частка імпорту завдяки диверсифікації джерел постачання вугілля. Українські компанії вже мають контракти на постачання вугілля у листопаді з Польщі, Казахстану та Південно-Африканської Республіки. Державна компанія "Центренерго" планує імпортувати з цих країн близько 200 тисяч тон вугілля. Також тривають перемовини з постачальниками зі Сполучених Штатів Америки", - цитує прес-служба першого заступника міністра Юрія Власенка.

Він також зазначив, що робота української теплової генерації забезпечується переважно українським вугіллям. Наприклад, у жовтні на теплоелектростанції надійшло понад 1,1 млн тон вугілля власного видобутку. Це становить 85% від загального постачання.

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Повідомляється, що наступного місяця планується збільшити постачання вітчизняного вугілля до 1,4 млн тон.

"Міненерго у щоденному режимі контролює надходження та спрацювання вугілля на теплових електростанціях. Станом на 29 жовтня у роботі – 35 теплових енергоблоків і 11 атомних. Вугілля надходить на теплові електростанції достатньо ритмічно, щоб забезпечити безперебійну роботу генерації", - йдеться у повідомленні.

Росія припиняє постачання вугілля: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація зупиняє експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада.Російська Федерація зупиняє експорт енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада. Мова йде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне). Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), "Донбасенерго" (Слов’янська ТЕС) та "Технова" (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).

За інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики.

Раніше експерти зазначали, що через низькі запаси вугілля на складах ТЕС Україна може опинитись в ситуації, коли без імпорту з Росії та Білорусі буде неможливо пройти осінньо-зимовий період.

Як відомо, близько 60% кам'яного вугілля та антрациту Україна імпортує.

Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок військових дій на сході країни повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташовано більшість шахт. Після цього країна почала імпортувати вугілля.

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Автор: Ганна Бредіхіна