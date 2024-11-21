В Україні екстрено оновили графіки відключення світла на 21 листопада

В Україні в четвер, 21 листопада, екстрено змінили графіки відключення світла. Тепер електроенергію відключатимуть одразу в три та чотири черги.
"Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання", - йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго".
Як застосовуватимуть графіки відключень світла 21 листопада:
- 14:00 - 19:00 - три черги відключень;
- 19:00 - 22:00 - одна черга відключень.
В "Укренерго" зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.
Оновлено 16:20. За вказівкою "Укренерго" в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській областях ДТЕК запровадив три черги відключень.
Оновлений графік відключень світла в Києві 21 листопада:
- 1 група – з 10:00 до 17:00;
- 2 група – з 19:00 до 23:00;
- 3 група – з 13:00 до 20:00;
- 4 група – 13:00 до 17:00;
- 5 група – з 16:00 до 20:00;
- 6 група – з 16:00 до 20:00.
Оновлений графік відключення світла у Київській області 21 листопада:
- 1 група – з 18:00 до 20:00;
- 2 група – з 18:00 до 23:00;
- 4 група – 12:00 до 19:00;
- 5 група – з 15:00 до 20:00;
- 6 група – з 15:00 до 19:00.
Оновлений графік відключення світла у Дніпропетровській області 21 листопада:
- 1 група – з 19:00 до 23:00;
- 2 група – з 19:00 до 23:00;
- 3 група – з 13:00 до 20:00;
- 4 група – 13:00 до 17:00;
- 5 група – з 16:00 до 20:00;
- 6 група – з 16:00 до 20:00.
Оновлений графік відключення світла на Одещині 21 листопада:
- 1 група – з 18:00 до 22:00;
- 3 група – з 21:00 до 23:00;
- 4 група – 13:00 до 17:00;
- 5 група – з 15:00 до 19:00;
- 6 група – з 16:00 до 20:00.
Графіки відключення світла в Україні - останні новини
Зранку 21 листопада росіяни вдарили ракетами по містах України, через що було запроваджено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Крім того, обленерго повідомили про екстрені вимкнення світла в Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
Через кілька годин у Києві та області скасували аварійні відключення, але повернули стабілізаційні графіки за групами. За вказівкою "Укренерго" в столиці додали ще одну чергу до 11:00.
Також ще одну чергу додали до графіків вимкнення світла в Дніпропетровській області та Дніпрі.