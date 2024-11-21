В Україні екстрено оновили графіки відключення світла на 21 листопада

Зазначається, що до кінця доби можуть відключати одразу чотири черги.

В Україні в четвер, 21 листопада, екстрено змінили графіки відключення світла. Тепер електроенергію відключатимуть одразу в три та чотири черги.

"Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання", - йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго".

Як застосовуватимуть графіки відключень світла 21 листопада:

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14:00 - 19:00 - три черги відключень;

19:00 - 22:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" зазначили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитися протягом доби.

Оновлено 16:20. За вказівкою "Укренерго" в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській областях ДТЕК запровадив три черги відключень.

Оновлений графік відключень світла в Києві 21 листопада:

1 група – з 10:00 до 17:00;

2 група – з 19:00 до 23:00;

3 група – з 13:00 до 20:00;

4 група – 13:00 до 17:00;

5 група – з 16:00 до 20:00;

6 група – з 16:00 до 20:00.

Оновлений графік відключення світла у Київській області 21 листопада:

1 група – з 18:00 до 20:00;

2 група – з 18:00 до 23:00;

4 група – 12:00 до 19:00;

5 група – з 15:00 до 20:00;

6 група – з 15:00 до 19:00.

Оновлений графік відключення світла у Дніпропетровській області 21 листопада:

1 група – з 19:00 до 23:00;

2 група – з 19:00 до 23:00;

3 група – з 13:00 до 20:00;

4 група – 13:00 до 17:00;

5 група – з 16:00 до 20:00;

6 група – з 16:00 до 20:00.

Оновлений графік відключення світла на Одещині 21 листопада:

1 група – з 18:00 до 22:00;

3 група – з 21:00 до 23:00;

4 група – 13:00 до 17:00;

5 група – з 15:00 до 19:00;

6 група – з 16:00 до 20:00.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

Зранку 21 листопада росіяни вдарили ракетами по містах України, через що було запроваджено екстрені відключення світла в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, обленерго повідомили про екстрені вимкнення світла в Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Через кілька годин у Києві та області скасували аварійні відключення, але повернули стабілізаційні графіки за групами. За вказівкою "Укренерго" в столиці додали ще одну чергу до 11:00.

Також ще одну чергу додали до графіків вимкнення світла в Дніпропетровській області та Дніпрі.

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