Експорт російського газу до ЄС за шість місяців знизився майже на 40 млрд кубометрів.

За перше півріччя 2023 року експорт російського газу до Європи скоротився на майже 40 млрд кубометрів, а за підсумками року видобуток в Росії впаде ще на 62 млрд.

Про це йдеться в огляді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо ринку газу. "У першому півріччі 2023 року поставки російського газу трубопроводом до Європейського Союзу впали більш ніж на 75% (або на 36 млрд кубометрів)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в документі, видобуток природного газу в Росії за підсумками цього року впаде на 62 млрд кубометрів у порівнянні з тогорічними показниками: з 672 млрд кубометрів у 2022 році до 610 млрд кубометрів цьогоріч (на 9,2 відсотки).

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У довоєнний 2021 рік Росія видобула 762 млрд кубометрів, тобто, сумарно за два роки, РФ втратить 152 млрд кубометрів об'ємів видобутку природного газу.

Війна в Україні та ситуація з газом

Частка російського газу у споживанні країн-ЄС до повномасштабного вторгнення складала близько 40%. Однак, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більшість з європейських країн почали зменшувати цю залежність.

Росія почала втрачати позиції на європейському ринку газу ще з минулорічного рішення Путіна перевести оплату за газ на рублі. Цей крок суперечив існуючим контрактам, і країни Європи стали відмовляти цій вказівці.

У свою чергу, російська компанія "Газпром" почала припиняти постачання газу країнам, що не погоджувалися з новими умовами. Проте така тактика призвела лише до втрати клієнтів.

6 липня 2023 року "Газпром" погрожував повністю зупинити транзит газу через Україну.

17 липня 2023 року у Держдумі РФ закликали закрити транзит газу через Україну "за" Кримський міст.

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