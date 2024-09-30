Велика Британія стане першою країною G7, яка припинить використання вугілля в енергетиці.

У Великій Британії закривається знаменита Ratcliffe-on-Soar, яка була останньою вугільною електростанцією країни. Про це повідомляє BBC.

Закриття електростанції офіційні особи назвали "‎надзвичайно важливою віхою" в енергетиці країни‎. Ratcliffe-on-Soar у Ноттінгемширі має бути закрита на початку наступного тижня, а після остаточного виведення з експлуатації її буде знесено.

Відео дня

Будувати об’єкт почали у 1963-му, а перший блок ввели в експлуатацію через чотири роки. Протягом багатьох років Ratcliffe-on-Soar відігравала ключову роль в забезпеченні країни світлом. Електростанція була здатна забезпечувати електроенергією близько 2 млн домогосподарств.

Закриття Ratcliffe-on-Soar стало одним з елементів політики британського уряду щодо поетапної відмови від вугільної енергетики. На думку екологів, ця подія – велике досягнення у скороченні викидів вуглецю.

Закриття станції також має велике репутаційне значення для Лондона, адже тепер Велика Британія стане першою країною Групи Семи, яка припинить використання вугілля в енергетиці.

Зараз британській уряд робить ставку на активний розвиток сонячної енергетики, а також будування нових вітрових електростанцій.

Українська енергетика – останні новини

Нещодавно експерт Генадій Рябцев заявив, що енергосистема України не зможе нормально функціонувати без атомної енергетики. Саме тому росіяни прагнуть порушити роботу українських АЕС.

У свою чергу, інший спеціаліст, Ольга Кошарна вважає, що на даний момент інфраструктура українських атомних електростанцій практично не має захисту від потужних атак з російської сторони.

Вас також можуть зацікавити новини: