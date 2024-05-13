Від нових антиросійських обмежень постраждає не тільки Москва, а й її азіатські партнери.

Від початку вторгнення Росії в Україну Європа та її союзники шукають способи обмежити доходи Москви від продажу викопного палива, не збільшуючи при цьому вартість на енергоносії для своїх громадян. Останній план: заборонити використання портів Європейського союзу для реекспорту скрапленого природного газу.

Видання Bloomberg пише, що російський виробник ПАТ "Новатек" покладається на заходження в ЄС, щоб перемістити арктичне паливо із суден льодового класу на звичайні танкери. Хоча перекриття доступу не завадить вантажам потрапити в Європу, де імпорт СПГ з Росії після війни навіть збільшився, це ускладнить їхнє подальше відправлення в країни Азії.

Політики ЄС обговорюють цей крок у рамках 14-го пакета санкцій проти Росії. Якщо цей захід буде схвалено, він може призвести до того, що в Європі циркулюватиме ще більше російського палива. Крім того, це, ймовірно, спричинить проблеми з контрактами у європейських логістичних компаній і політичну реакцію з боку інших країн-покупців газу.

Відео дня

Що саме потрапить під санкції

Щоб оптимізувати витрати на транспортування, арктичний проєкт "Ямал СПГ" використовує порти Зебрюгге в Бельгії та Монтуара у Франції для перевалки вантажів із 15 суден льодового класу на звичайні танкери.

Як правило, судно, що прибуває, розвантажують на терміналі, а стандартний танкер СПГ завантажують приблизно в один і той самий час. В умовах заборони це стане неможливим.

Що це означає для європейських закупівель СПГ

За даними консультанта Energy Aspects Ltd., торік обсяг імпорту російського СПГ до ЄС становив 14,4 млн тонн. Перевалка, коли паливо переправляється, склала 2 мільйони тонн. Ймовірний сценарій полягає в тому, що заборона призведе до того, що ці додаткові обсяги залишаться в блоці, де частка російського ЗПГ вже становить близько 13%.

Джеймс Ваддел, голова відділу європейського газу і світового СПГ в Energy Aspects, зазначив, що вантажі, призначені для Азії, залишаться в Європі. Таким чином, азіатським країнам треба буде шукати нових постачальників, а Європу можуть звинуватити в непослідовності - замість скорочення поставок російського газу, його збільшення.

Чи постраждає виробництво СПГ у Росії

Санкції ще більше ускладнять логістику морських перевезень для Росії і змусять спеціалізовані судна мандрувати довшими маршрутами. За даними Energy Aspects, транспортування вантажів "Ямал СПГ" безпосередньо в Азію призведе до збільшення витрат на фрахт і логістику, а також до збільшення часу роботи криголамів.

У Росії є кілька альтернатив: вона здійснює перевалку з судна на судно в районі Мурманська, що можна використовувати для вивільнення суден. Крім того, влітку, коли тане лід і до заводу можуть підійти різні судна, можна використовувати Північний морський шлях. Якщо альтернативні схеми транспортування не спрацюють, експорт російського СПГ може бути скорочено.

Що заборона означає для покупців в Азії

За даними Energy Aspects, експорт російського СПГ для азіатських покупців може скоротитися або стати дорожчим через підвищення вартості фрахту.

"Якщо "Новатек" не зможе переналаштувати свою логістику і експорт російського ЗПГ буде зупинено, Європа порушить контракт на поставку 3 млн тонн на рік, що може викликати реакцію влади Китаю", - говорить Ваддел.

Використання Північного морського шляху або мурманської перевалки також залежатиме від кригової обстановки, що призведе до зміщення поставок в Азію на другу половину року.

Як це позначиться на європейських компаніях

Європейські компанії, такі як німецька державна Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc і TotalEnergies SE, покладаються на перевалку ямальських вантажів у Зебрюгге і Монтуарі. Термін дії цих контрактів спливає тільки у 2038 і 2041 роках, що може призвести до форс-мажорних обставин або суперечок за контрактами, якщо перевалка буде заборонена.

Варто зазначити, що компанії можуть зазнати збитків на мільярди доларів.

Санкції проти Росії - удар по СПГ

Єврокомісія анонсувала 14 пакет антиросійських санкцій, який має включити обмеження проти російського СПГ. Згідно з прогнозами, нові санкції проти вплинуть приблизно на четверту частину доходів РФ від продажу скрапленого газу.

Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що газовий пакет уже успішно пройшов голосування в Європарламенті - він набуде чинності 21 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: