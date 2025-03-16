Йдеться про обмеження для промисловості та бізнесу.

В Україні в понеділок, 17 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу, йдеться у повідомленні "Укренерго".

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є складна ситуація в енергосистемі, яка виникла через російські атак на енергетичні об’єкти.

Анонсований час застосування обмежень – з 06:00 до 20:00.

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Водночас в "Укренерго" запевнили, що відключення побутових споживачів не прогнозується.

У відомстві попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись, і порадили стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Російські атаки по енергооб’єктах України: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, через ворожі атаки 13 березня на енергообʼєкти залізниці на Дніпропетровщині внесли зміни в рух поїздів.

За повідомленням Дніпропетровської ОВА, 13 березня сили ППО України знищили в області 11 БПЛА. У Дніпрі були пошкоджені багатоповерхівки, зайнялися гаражі. Також тоді постраждали троє людей.

14 березня війська Російської Федерації масовано атакували Одещину ударними дронами. Внаслідок атаки через пошкодження енергетичної інфраструктури повністю було знеструмлене місто Чорноморськ.

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