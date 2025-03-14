Росіяни завдали ударів керованими авіабомбами та дронами.

Як передає кореспондент УНІАН в Одесі та області було оголошено повітряну тривогу о 21:13. Незабаром у соціальних мережах жителі регіону почали повідомляти, що у місті Чорноморськ "дуже гучно", та з’явилися проблеми зі світлом.

Незабаром начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив, що ворог вчергове масовано атакував регіон ударними дронами. Внаслідок атаки через пошкодження енергетичної інфраструктури повністю знеструмлене місто Чорноморськ.

"Оперативно розгортаються пункти незламності. Над ліквідацією працюють усі відповідні служби", - наголосив посадовець.

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Також ввечері п’ятниці російські загарбники атакували Херсон керованими авіаційними бомбами. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що одна з них влучила в житловий квартал - у Центральному районі горить приватний будинок.

"На жаль, атака обірвала життя херсонця. Під завалами зруйнованого будинку знайшли тіло чоловіка. Йому було 43", - розповів Прокудін.

За його словами, також відомо про трьох постраждалих: 57-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також перелом плеча. Крім того, до лікарні з мінно-вибуховими травмами звернулись жінки, 35 та 58 років. Медики їх обстежують та надають необхідну допомогу.

За даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, ворог вдруге за 14 березня застосував авіацію проти мирних жителів міста. Під удар потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міськради, в адмінбудівлі вибиті вікна, у складських приміщеннях - двері. Постраждали навколишні будинки та ветеринарна клініка.

"Медичну допомогу надали ще одному пораненому внаслідок ворожих авіаударів по Херсонській громаді. У Дніпровському районі 19-річний хлопець отримав вибухову травму та різані рани", - розповів керівник МВА.

Крім того, надана допомога 42-річному чоловіку у Центральному районі міста. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення.

Атаки РФ на Одесу

Як повідомляв УНІАН, ввечері 11 березня російська армія завдала балістичного удару по Одеському морського торговому порту. Внаслідок обстрілу загинули чотири члени екіпажу іноземного судна - громадяни Сирії. Наймолодшому було 18 років, ще один моряк та співробітник порту отримали поранення.

На балкер MJ Pinar у момент удару завантажували пшеницю для транспортування в Алжир. Внаслідок атаки зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території порту - причал, зернова галерея термінала тощо.

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