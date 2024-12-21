"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 22 грудня 2024 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила в застосунку "Київ Цифровий", що в неділю, 22 грудня 2024 року, відключення електроенергії для побутових споживачів не прогнозуються вже який день поспіль.

"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Аби допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.

При цьому, в Telegram ані "Укренерго", ані ДТЕК не публікують інформації про ситуацію з енергосистемою вже кілька днів поспіль. Повідомляється, що українцям надають мінімальну інформацію "з міркувань безпеки".

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"Щойно буде необхідність повернутися до графіків стабілізаційних відключень, ми повідомимо про це першими. Залишаємося з вами і тримаємо руку на пульсі", - пише ДТЕК у Telegram.

"Укренерго", зі свого боку, поділилося деякими порадами з українцями, які спрямовані на економію. Приміром, там рекомендує виймати з розеток усі прилади, якими ви не користуєтеся в певний момент. Також споживачам радять користуватися енергоємними приладами по черзі та вимикати світло одразу ж, коли ви виходите з кімнати.

"А якщо замінити всі лампочки на LED, споживання знизиться в 10 разів", - зазначено в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що змінять нові графіки відключень електроенергії. За словами директора Центру досліджень енергетики, це дасть змогу уникнути зайвих відключень, адже замість цілих черг обмежуватимуть необхідну потужність.

Крім того, один із народних депутатів розповів, що в Україні не буде блекаутів з тієї причини, що зараз енергетика підготовлена краще, ніж минулої зими.

"Якщо температура на вулиці не буде відчутно знижуватися і споживання не буде зростати, то ми будемо проходити в таких графіках, а відключення будуть незначними", - зазначив він.

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