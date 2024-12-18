Україна зараз знаходиться на межі споживання та генерації, а обсяг імпорту електроенергії незначний.

Ситуація з відключеннями світла може змінюватися, проте блекаутів в Україні не буде, адже енергетика підготовлена набагато краще, аніж минулої зими. Про це розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі "Київ24".

За його словами, на покращення ситуації з відключеннями світла вплинула робота АЕС та ГЕС, які працюють на повну потужність, та відновлення критичної інфраструктури, яка зазнала ушкоджень в листопаді і грудні.

"Якщо температура надворі не буде відчутно знижуватися і споживання не буде зростати, то ми будемо проходити в таких графіках, а відключення будуть незначними", - зазначив Нагорняк.

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Депутат додав, що Росія буде намагатися повторити атаки на українську енергетику.

"Проте я хочу запевнити українців, що блекауту не буде – українська енергетика сьогодні краще підготовлена, аніж минулої зими", - наголосив він.

За його словами, енергооб'єкти мають другий рівень захисту, який може захистити не тільки від уламків та "шахедів", але й від прямого влучання ракети.

При цьому зараз Україна знаходиться на межі споживання та генерації, а обсяг імпорту незначний через те, що в Європі ціни в рази вищі, ніж зараз в Україні.

"Через це ми маємо розраховувати на нашу генерацію, а імпорт – це страховка, яка може нам допомогти", - сказав Нагорняк.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що в Україні запровадили нову систему управління відключеннями електроенергії. Відтепер замість відключення цілих черг споживачів обмежуватимуть лише необхідну потужність, що дозволить уникнути зайвих відключень.

18 грудня в Україні передбачалися відключення світла з 8:00 до 20:00. Однак пізніше в "Укренерго" заявили, що відключення не прогнозуються.

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