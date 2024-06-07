Влада обіцяє до 1 млн гривень безповоротного гранту на сонячні панелі і ще 2 млн на теплові насоси.

На тлі гострого дефіциту електроенергії в Україні запущено програму державних субсидій на закупівлю систем автономного енерго- і теплопостачання для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, ОСББ можуть отримати "безповоротний грант" у розмірі до 1 млн грн на встановлення сонячних електростанцій і до 2 млн грн такого ж безповоротного гранту на встановлення теплових насосів для опалення.

"У країні майже 40 тисяч ОСББ. Для них діє спеціальна програма "GreenДім", запущена Фондом енергоефективності. Уже отримали першу заявку з Дрогобича Львівської області. ОСББ встановлює сонячну електростанцію потужністю 36 кВт. Фонд енергоефективності безповоротно відшкодує 70% витрат", - повідомив Шмигаль.

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Глава уряду закликав українців "підштовхувати" свої ОСББ до участі в цій програмі, щоб робити будинки енергонезалежними.

Ситуація в українській енергетиці: останні новини

Як писав УНІАН, через суттєві руйнування енергетичної інфраструктури поточна ситуація в енергетиці є значно гіршою, ніж узимку 2022-2023 року. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, загальні втрати системи становлять до 9 ГВт потужності.

Щоб поліпшити ситуацію в енергосистемі, українська влада "одночасно працює з двох сторін": відновлює генерацію і зменшує споживання. За словами Шмигаля, держустанови вже зобов'язали відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

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