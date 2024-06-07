Вони мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Енергосистема цілісна, однак у системі залишається значний дефіцит. Це означає, що ми можемо виробити менше електроенергії, ніж споживаємо. Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання", - заявив він.

За його словами, сьогодні ухвалюється рішення щодо зменшення споживання електроенергії органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії.

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"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі - обмежити вуличне освітлення", - зауважив очільник уряду.

Крім того, він закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

"Виняток - не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", - додав він.

Відключення електроенергії в Україні

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко заявив, що з 8 червня в Україні запроваджується новий порядок відключень електроенергії, щоб у громадян було більше годин, коли є світло. "Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу", – розповів чиновник. За його словами, вже оператор повинен буде забезпечити введення черг відключення, щоб забезпечити цей ліміт.

Власенко наголосив, що, за підрахунками Міненерго, кількість черг відключень має бути меншою.

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