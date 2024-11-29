Всі 9 реакторів діючих АЕС знизили потужність.

Три діючі атомні електростанції (АЕС) України сьогодні вранці скоротили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"Вдруге менш ніж за два тижні Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності як запобіжний крок під час широкомасштабних військових дій у країні, у той час як на трьох об’єктах лунала сигналізація про повітряний наліт", - йдеться у заяві.

Всього на діючих АЕС дев'ять реакторів, всі вони знизили потужність. Також від мережі був відключений один реактор Рівненської АЕС. Водночас АЕС продовжували отримувати зовнішню електроенергію, навіть незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила підключення до двох своїх ліній електропередач.

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"Енергетична інфраструктура України є надзвичайно крихкою та вразливою, що ставить ядерну безпеку під великий ризик. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості в районах з великими ядерними енергетичними об’єктами та іншими об’єктами, від яких вони залежать", – сказав Гроссі.

Зазначається, що повідомлень про прямі пошкодження АЕС не надходило, але Україна повідомила МАГАТЕ, що удари знову вплинули на електричні підстанції, які станції використовують як для передачі, так і для отримання електроенергії за межами майданчика.

Ці підстанції, визначені МАГАТЕ як важливі для ядерної безпеки, були пошкоджені під час попередніх атак, зокрема в серпні.

Чергова атака РФ на енергетичну інфраструктуру

28 листопада російські загарбники завдали масованого ракетно-дронового удару по об'єктам енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого виникли серйозні проблеми з електропостачанням, були запроваджені екстрені відключення світла.

Під час російського ракетного обстрілу України зафіксували 12 влучань, в основному - в об’єкти паливно-енергетичного сектору країни, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Для відновлення стабільної роботи енергосистеми України після російського обстрілу знадобиться щонайменше 10-14 днів, вважає директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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