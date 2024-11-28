Військові пояснили, що окупанти враховують метеорологічні умови, які заважатимуть роботі ППО.

Під час російського ракетного обстрілу України зафіксували 12 влучань, в основному - в об’єкти паливно-енергетичного сектору країни.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що під атакою окупантів опинилися електричні підстанції в різних областях. Протиповітряна оборона збила майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101, а також три керовані авіаційні ракети та 35 дронів. Ще понад 60 безпілотників локаційно втратили.

Військові зазначають, що під час останніх атак росіяни застосовують велику кількість ракет та дронів. На деяких напрямках їх більше, ніж українських засобів прикриття:

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"Ворог використовує сучасні засоби повітряного нападу, постійно їх вдосконалює. Йдеться про відстріли теплових та радіолокаційних пасток, а також використовує засоби РЕБ індивідуального захисту, встановлені безпосередньо на ракетах".

У Повітряних силах пояснюють, що це суттєво ускладнює роботу радянських зенітних ракетних комплексів, а західних систем недостатньо для прикриття сотень об’єктів критичної інфраструктури.

Також російські загарбники враховують метеорологічні умови, які впливають на роботу мобільних вогневих груп та винищувальної авіації. Під час цієї атаки у багатьох областях спостерігали щільний туман та хмарність.

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