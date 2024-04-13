Енергетики поки що мають можливість балансувати енергосистему.

В Україні знову можуть вести графіки відключень світла. Таке рішення буде ухвалено в разі, якщо енергетики більше не зможуть збалансувати енергосистему нашої країни.

Виконувач директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону назвав чотири умови, у разі виконання яких українцям знову відключатимуть світло:

Не буде відновлено зруйновану теплову генерацію. Буде велике споживання через підвищення температури влітку, що відбувається зазвичай у липні та в серпні. Не вистачатиме обсягів електроенергії, яку Україна отримує з Європи. Не буде можливості передати в регіони необхідні обсяги електроенергії.

"У цьому випадку єдиний спосіб збалансувати систему - знизити споживання. Знизити споживання можна єдиним способом - погодинні графіки відключення. Іншого способу ще ніхто не придумав", - зазначив Сахарук.

Водночас він зазначив, що наразі ситуація в енергосистемі контрольована і поки що вимкнення світла не планується.

"Поки що в нас споживання перебуває на допустимому рівні. Зараз система збалансована, тому що температура комфортна - не вмикають кондиціонери, але вже вимкнено опалення. Крім того, немає пікових навантажень у жодному регіоні України. У результаті в нас усе ще є можливість балансувати і не вдаватися до знеструмлення споживачів", - підсумував представник ДТЕК.

Удари по енергосистемі України - головні новини

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