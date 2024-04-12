Досі ці ракети застосувавалися лише кілька разів.

Росіяни знищили Трипільську ТЕС за допомогою своєї новітньої крилатої ракети Х-69. Про це свідчать уламки ракети, знайдені на місці удару, пише "Українська правда" із посиланням на своїх співрозмовників у правоохоронних органах.

Також журналісти отримали в своє розпорядження фотографії цих уламків.

"За попередньою інформацією, за частинами маркувань на знайдених уламках ракети вона ідентифікується саме як одна з нових модифікацій ракети Х-59, як її називають самі росіяни – Х-69", – пише УП.

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Удар по Трипільській ТЕС

Як писав УНІАН, 11 квітня російський агресор завдав масованого ракетного удару по території України. Внаслідок атаки зокрема було повністю зруйновано Трипільську ТЕС – одного з основних постачальників енергії для Київської області.

Надвечір військово-аналітичне видання Defense Express повідомило із посиланням на власні джерела, що Трипільську ТЕС було атаковано новими крилатими ракетами Х-69. На думку експертів, до певної міри цю ракету можна вважати навіть більшою загрозою для України, ніж сумнозвісний "Кинжал" – бо Х-69 можна запускати зі звичайних тактичних літаків Су-34 чи Су-35, яких у росіян багато, а тому відстежувати загрозу застосування цієї ракети набагато важче.

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