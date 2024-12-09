Графіки було оновлено через збільшення споживання електроенергії.

Сьогодні, 9 грудня, у низці областей України та Києві було оновлено графіки вимкнення світла. Зазначається, що це пов'язано зі збільшенням споживання електроенергії.

Змінені графіки вимкнення світла опублікували в ДТЕК і "Черкасиобленерго".

Енергетики з ДТЕК поділилися, що сьогодні вранці було змінено графіки вимкнення електроенергії в Києві, а також у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

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Підкреслюється, що нові команди про зміну обмежень для споживачів надійшли від "Укренерго". Саме тому українці сьогодні довше залишатимуться без світла.

Крім того, у "Черкасиобленерго" повідомили, що сьогодні о 09:40 було додано черги на відключення електроенергії в Черкасах. Енергетики уточнили, що протягом дня графіки можуть знову змінитися.

Відключення електроенергії в Черкасах 9 грудня:

09:00-10:00 - 4 черга;

10:00-11:00 - 2 і 5 черги;

11:00-12:00 - 2 та 5 черги;

12:00-13:00 - 3 та 6 черги;

13:00-14:00 - 3 та 6 черги;

14:00-15:00 - 4 та 1 черги;

15:00-16:00 - 4 та 1 черги;

16:00-17:00 - 5 та 2 черги;

17:00-18:00 - 5 та 2 черги;

18:00-19:00 - 6 та 3 черги.

Ситуація з енергосистемою в Україні - що відомо

Російські окупанти регулярно атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України. У зв'язку з цим у країні діють графіки відключення світла для споживачів.

За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, на відновлення енергосистеми можуть знадобитися тижні. Експерт також наголосив, що росіяни робитимуть усе можливе для того, щоб до Нового року повністю зруйнувати українську енергосистему.

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