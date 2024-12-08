В "Укренерго" розповіли про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 9 грудня цього року.

У понеділок, 9 грудня, впродовж дня діятиме одна черга відключень для побутових споживачів. "Укренерго" повідомило, що графіки діятимуть із 14:00 - 18:00.

А для промисловості та бізнесу відключення будуть більш значними з 09:00 до 19:00.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться повідомленні "Укренерго" в Telegram.

Відео дня

Також там попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватися.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - звернулися до українців в "Укренерго".

Ситуація з енергосистемою в Україні

РФ робить усе можливе, щоб повністю зруйнувати енергосистему України до Нового року. Експерт також додав, що на відновлення пошкодженого обладнання йде від 10 до 14 днів.

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