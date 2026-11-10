Росія атакувала енергетику України: у Києві та трьох областях - аварійні відключення

Росія продовжує прицільно атакувати ключові підстанції, теплоцентралі та нафтогазову інфраструктуру.

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у шести областях залишилася без світла. У Києві, Харківській, Полтавській та Сумській областях застосовують аварійні відключення, тоді як у частині регіонів діють графіки погодинних обмежень, повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

"Росія продовжує прицільно атакувати українську енергосистему. Під ударами - ключові підстанції, теплоцентралі та нафтогазова інфраструктура. Складною залишається ситуація на Київщині та Дніпропетровщині", - повідомив Некрасов.

За його словами, внаслідок нічних російських ударів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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Через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі у столиці, Харківській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Крім того, протягом доби РФ також атакувала енергооб’єкти на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині. Станом на ранок електропостачання всім споживачам у цих регіонах відновлено.

В "Укренерго" зазначили, що через пошкодження енергетичного обладнання у частині областей до кінця доби вимушено діють графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень ⁠для всіх категорій споживачів від 2 до 4 черг (від 8 до 16 годин).

Ситуація в енергетиці України - останні новини

9 листопада стало відомо, що Росія знову атакувала Трипільську ТЕС, наслідки обстрілів є надзвичайно серйозні. В "Центренерго" тоді повідомляли, що з кінця вересня Росія суттєво збільшила інтенсивність обстрілів Трипільської ТЕС та змінила тактику їх проведення.

Член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Козир зазначав, що Росія цілеспрямовано завдає ударів по пʼяти підстанціях напругою 330 кВ. Саме вони утворюють енергетичне кільце столиці та забезпечують передачу електроенергії до Києва.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що основною причиною складної ситуації з електропостачанням у Києві та інших регіонах є удари Росії по високовольтних підстанціях, через які електроенергія передається між областями.

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