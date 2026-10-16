Нові знеструмлення у шести областях: Міненерго пояснило причини відключень

Через наслідки російських атак, в деяких регіонах України запровадили погодинні відключення світла та обмеження потужності.

Унаслідок обстрілів і бойових дій станом на ранок 16 жовтня зафіксували нові знеструмлення у шести областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"Вночі та вранці Росія атакувала низку енергетичних об’єктів в Києві, Київській, Волинській, Одеській та Рівненській областях. Внаслідок чого частина споживачів залишалась без світла", – повідомив він під час брифінгу.

Некрасов додав, що через негоду без світла залишаються 12 населених пунктів у Полтавській та Сумській областях. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.

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За його словами, через пошкодження енергетичної інфраструктури у деяких регіонах сьогодні застосовують погодинні відключення електроенергії, а також обмежують споживання для промисловості та бізнесу.

Дізнатися актуальні графіки відключень і перевірити можливі зміни в електропостачанні можна на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у відповідних регіонах.

Відключення світла в Україні – головні новини

Росія почала масовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру ще у вересні – раніше, ніж у попередні роки. Мета окупантів – завдати максимальної шкоди енергосистемі України напередодні опалювального сезону.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), РФ прагне послабити українську енергетику, перш ніж Україна зможе розробити та впровадити ефективніші засоби захисту від російських ударів.

Як повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, наразі практично неможливо спрогнозувати, скільки триватимуть відключення електроенергії взимку. За його словами, багато залежатиме від здатності Сил оборони України протидіяти російським засобам ураження.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук звернув увагу на дефіцит резервного обладнання в енергетиків. Це може уповільнити ремонт пошкоджених енергооб’єктів і, відповідно, призвести до триваліших відключень електроенергії для споживачів.

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