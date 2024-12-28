Графіки погодинних відключень не застосовуються.

Екстрені відключення світла запровадили в деяких областях України сьогодні, 28 грудня. Українців просять економніше використовувати електроенергію.

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області з 15:00 до 18:00 застосовуються графіки аварійних відключень (знеструмлено 1 та 2 черги)", - йдеться в повідомленні "Сумиобленерго".

Зазначається, що графіки погодинних відключень не застосовуються.

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Крім того, компанія ДТЕК повідомила, що отримала такий самий наказ від "Укренерго".

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас є, щоб допомогти стабілізувати систему", - підсумували в компанії.

Варто зазначити, що ДТЕК обслуговує споживачів у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

Українська енергосистема з початку 2024 року зазнала вже 13 масованих атак з боку окупаційних військ РФ, через що зберігається значний дефіцит потужності. Останній такий обстріл росіяни здійснили на Різдво, 25 грудня. У результаті було введено графіки відключень електроенергії.

При цьому директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що обмеження споживання електроенергії в Україні можуть діяти ще протягом 2-3 років.

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