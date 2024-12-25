Під ударом знову енергетика.

Вранці у середу, 25 грудня, в Україні запровадили графіки відключення електроенергії.

Відповідна заява з'явилася в офіційному Telegram-каналі Укренерго. Рішення ухвалили через масований ракетний обстріл, який просто зараз здійснюють російські окупаційні війська:

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні - дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго".

Оновлено о 07:10: Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під масованою атакою Російської Федерації знову опинилася українська енергосистема:

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"Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями".

Обстріл України на Різдво

Росія протягом всієї ночі атакувала українські регіони дронами-камікадзе, а вранці запустила крилаті та балістичні ракети.

Повідомляється про щонайменше сім вибухів, пожежі та постраждалих у Харкові, також під ракетним обстрілом опинилися Дніпропетровська область.

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