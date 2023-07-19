Володимир Кудрицький зазначив, що ввечері зростає навантаження на мережу.

Навантаження на енергосистему України сильно зросло через спеку. Енергетики не планують вводити обмеження для споживачів.

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що фахівці стежать за прогнозом погоди й знають, яке навантаження буде на мережу.

"Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки ми не плануємо ніяких обмежень", - повідомив Кудрицький.

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За його словами, навантаження на енергосистему сильно збільшується через спеку. У зв'язку з цим він закликав українців економно використовувати енергоресурси, особливо ввечері.

Ситуація з електроенергією в Україні - останні новини

Восени 2022 року російські окупанти спробували перед опалювальним сезоном знищити енергетичну систему України та залишити українців мерзнути у своїх домівках. У зв'язку з цим довгий час діяли графіки відключення світла в містах України.

Навесні 2023 року українцям перестав відключати світло. Пізніше в "Укренерго" відзначили, що графік споживання в Україні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії, а українці не намагаються економити ввечері, що відбилося на платіжках за комунальні послуги.

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