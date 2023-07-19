Навантаження на енергосистему України сильно зросло через спеку. Енергетики не планують вводити обмеження для споживачів.
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що фахівці стежать за прогнозом погоди й знають, яке навантаження буде на мережу.
"Ми його прогнозуємо досить непогано: похибка десь 0,5-1%. Поки ми не плануємо ніяких обмежень", - повідомив Кудрицький.
За його словами, навантаження на енергосистему сильно збільшується через спеку. У зв'язку з цим він закликав українців економно використовувати енергоресурси, особливо ввечері.
Ситуація з електроенергією в Україні - останні новини
Восени 2022 року російські окупанти спробували перед опалювальним сезоном знищити енергетичну систему України та залишити українців мерзнути у своїх домівках. У зв'язку з цим довгий час діяли графіки відключення світла в містах України.
Навесні 2023 року українцям перестав відключати світло. Пізніше в "Укренерго" відзначили, що графік споживання в Україні вказує на недостатність заходів з економії електроенергії, а українці не намагаються економити ввечері, що відбилося на платіжках за комунальні послуги.