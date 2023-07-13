За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні немає жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала ворожих атак.

Протягом року окупанти 271 влучили в енергетичні об’єкти України, чим нанесли колосальних збитків енергосистемі країни, тому відновити усі необхідні потужності до початку опалювального сезону неможливо.

Як повідомляє "Економічна правда", за словами енергетиків, взимку, коли споживання електрики в Україні зросте, можуть знову початися масові відключення світла навіть за відсутності нових обстрірів.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні немає жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала ворожих атак.

Відео дня

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що компанія проводить планові ремонти та відновлення пошкоджених блоків теплоелектростанцій.

"Поточні ремонти робимо п'ятий місяць поспіль: сім блоків зробили, ще стільки ж – у процесі. У 2023 році плануємо привести до ладу 27 блоків ТЕС. Також потрібно відновити 1,4 ГВт генеруючих потужностей", – повідомив він.

"Умови, у яких ми почнемо цю зиму, будуть набагато гіршими за ті, що були на початку минулої зими. Ми закінчили останній ОЗП, коли 75% теплової генерації були зруйновані або пошкоджені. Цього не було у 2022 році", – пояснив Сахарук.

Однак експерти сумніваються, що до початку опалювального сезону вдасться відновити хоча б половину потужностей.

"Енергетична частина готується, ведеться велика робота з відновлення і високовольтних мереж, і генерації. Однак усе зробити не вдасться. Як би ми не старалися, навіть за наявності грошей, терміни виготовлення та доставки обладнання не дозволять упоратися до нового опалювального сезону. Високовольтна мережа буде відновлена максимум на 30-40% відносно її нормального стану", – заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев також не виключає, що цей опалювальний сезон буде складнішим ніж той, який вже пойшла Україна. "Чому кажуть, що може бути гірше, ніж минулого року? Через відсутність резерву генеруючих потужностей. Баланс у нас зараз не достатньо міцний", - заявив експерт.

За словами голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, найбільша проблема зараз – відсутність запасу міцності в мережах "Укренерго", а саме – на підстанціях компанії.

"Ми залежні від великих генеруючих об’єктів, які видають електроенергію через великі підстанції. Відповідно, критично важливе значення має запас міцності на тих підстанціях, а зараз він недостатній", – зазначив депутат.

"Якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то в нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто вбачається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження", – вважає Харченко.

Енергетики не виключають, що будуть системні аварії, проте сподіваються, що загального блекауту вдасться уникнути.

"Системні аварії будуть. Вони будуть викликані обстрілами, підвищенням навантаження в мережах, аварійними зупинками енергоблоків. Однак про загальноукраїнський блекаут мова не йде", – заявив Рябцев.

Що робити українцям

Що стосується підготовки населення до зими, то українцям радять подбати про наявність павербанків, та генераторів.

"Якщо у вас є генератор, проведіть його техогляд і запасіться пальним. Те саме стосується потужних павербанків. Готуйтеся до того, що ці речі вам знадобляться. Імовірність такого сценарію дуже велика", – попереджає Харченко.

Виконавчий директор ДТЕК Сахарук вважає, що варто звернути увагу на утеплення будинків.

За словами Рябцева, варто забезпечити автономне енергозабезпечення будинків на випадок аварій.

"Обладнання є і ціни значно нижчі, ніж були на піку попиту. Краще вкластися зараз, ніж потім сидіти без електрики та пального. Українцям треба зрозуміти: до кінця війни проблеми з електроенергією не зникнуть. Труднощі будуть навіть після її закінчення, тому краще до цього бути готовим", – підсумував Рябцев.

Намагання окупантів знищини енергосистему України

10 жовтня 2022 року Росія вперше вдарила по енергосистемі України. Відтоді ворог постійно намагався занурити Україну в темряву і залишити її взимку без світла, тепла та зв'язку.

По всій України були введені графіки планових, аварійних та екстрених відключень електроенергії. Українці перейшли на генератори та навчилися виживати в умовах відсутності електрики.

Зима 2022-2023 року була найскладнішою для енергосистеми України за всю історію незалежної держави.

Потужність енергосистеми України зменшилася на 68%. Потужності ядерної генерації - на 44%. Потужність гідроелектростанцій зменшилася на 29%. 42 з 94 найважливіших високовольтних трансформаторів були пошкоджені або знищені.

21 червня 2023 року в ООН попередили про те, що Україна не встигне поліпшити стан енергетики до наступної зими, оскільки українська енергетика є вкрай вразливою, після того, що їй довелося пережити.

9 липня 2023 року у Міненерго підвели сумний підсумок ударів по енергосистемі.

Вас також можуть зацікавити новини: