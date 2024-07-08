Режимні виміри проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

НЕК "Укренерго" скасувала вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області, які мали проводитися з 9 по 24 липня і передбачали один день без вимкнень світла для кожної області.

"Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період", - йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Зазначається, що в таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

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Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Також повідомляється, що завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України.

"За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги", - повідомили у компанії.

Відключення світла в Україні - останні новини

Енергетичні експерти порадили українцям підготуватися до наступної зими в Україні через можливу невизначеність. Пройти вона може з більшими відключеннями світла, ніж на сьогодні, можливі навіть кризові сценарії.

В Україні з 20-х чисел липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі та призведе до суттєвого помʼякшення графіків.

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