Дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією.

В Україні з 20-х чисел липня очікується вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі та призведе до суттєвого помʼякшення графіків.

"Ми очікуємо в кінці липня покращення ситуації, бо є низка позитивних очікувань в частині виходу з ремонту енергетичного обладнання, яке виробляє електроенергію. Також традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури", - повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в ефірі "Суспільного".

За його словами, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією.

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"Не кожен день ми максимальну кількість електричної енергії імпортуємо. В останні дні цей обсяг знизився. Але НЕК "Укренерго" як наслідок добирає до цього рівня шляхом залучення аварійної допомоги від наших сусідів, активуючи відповідні запити", - пояснив Бойко.

Він відмітив, що в сусідніх країнах також спостерігається спекотна погода та збільшення навантаження в енергосистемі, що впливає на їхню здатність надати Україні аварійну допомогу.

Ситуація в українській енергетиці - останні новини

26 червня в Міненерго заявляли, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до кінця року. Частина з цих об’єктів вже перебуває на стадії приєднання до енергосистеми, частина – на стадії будівництва.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що в кращому випадку взимку електроенергії не буде по 12 годин на добу. Однак цілком ймовірно, що буде й інший сценарій, коли світло даватимуть 6 годин на добу у пікові періоди, а, можливо, і менше.

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