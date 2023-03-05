Зараз в Україні необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає, зазначили в "Укренерго".

Дефіциту генерації електроенергії немає, але через погодні умови ситуація може погіршитися.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго" у Telegram. "Дефіцит потужності: три тижні відсутній і не прогнозується. Споживання електроенергії в межах вихідного дня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працюють всі види електростанцій в енергосистемі. В окремі години є обмеження навантаження об’єктів "зеленої" генерації. Обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовольнити потреби всіх споживачів в країні.

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"Наразі необхідності в обмеженні споживання електроенергії немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - продовжують у прес-службі.

В енергокомпанії додали, що через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго, та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання.

Ситуація в енергетиці України - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

Російські окупанти від жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень.

Пізніше ситуація в українській енергетиці покращилася. 1 березня цього року українська сторона стверджувала, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії в ЄС.

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