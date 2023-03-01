Вже третій тиждень поспіль в енергосистемі України немає дефіциту електроенергії.

Експорт української електроенергії до Європи може бути відновлено протягом тижня за умови відсутності суттєвого погіршення ситуації в енергосистемі через обстріли.

Про це член наглядової ради НЕК "Укренерго", радник прем'єр-міністра Юрій Бойко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, від ухвалення рішення до фактичного відкриття експорту проходить час, необхідний для проведення аукціону розподілу потужності, але, навіть з урахуванням цього фактора, без істотного погіршення ситуації в енергосистемі внаслідок ворожих атак постачання електроенергії до Європи відновляться протягом тижня.

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"Моя думка, що це (експорт електроенергії – УНІАН) може відбутися протягом наступних семи днів. І факт відкриття експорту може бути прив'язаний до зниження споживання внутрішнім споживачем. В першу чергу йдеться про Одеський регіон", - сказав Бойко.

Він додав, що в Одеській області найближчим часом очікуються "хороші новини".

Разом з тим, як зазначив Бойко, якщо ситуація з профіцитом електроенергії буде змінюватися в негативний бік, то рішення щодо експорту буде переглядатися.

Удари РФ по енергосистемі України

З жовтня 2022 року окупанти здійснили десятки ракетних атак на об'єкти енергосистеми України, спричинивши масштабні пошкодження.

Внаслідок російської агресії Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

28 лютого 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

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