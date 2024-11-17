У Києві та по всій Україні з понеділка, 18 листопада 2024 року, заплановані стабілізаційні відключення світла з 06:00 до 22:00. Про це свідчить відповідна інформація в додатку "Київ Цифровий". Також про це офіційно повідомляє "Укренерго" в Telegram.
"З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в публікації.
Крім того, "Укренерго" просить українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
Інші новини про відключення світла
Раніше УНІАН повідомляв, що експерт оцінив, чи зможуть регіони України пройти осінньо-зимовий період без відключень світла.
Крім того, взимку відключення світла можуть тривати до 12 годин. "Якщо зима буде теплою і середньодобова температура не буде падати нижче нуля, то відключення якщо і будуть, то тільки в пікові години. За температури нижче нуля відключення триватимуть від 8 до 12 годин на добу", - зазначив експерт.