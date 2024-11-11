Зазначається, що уряд впроваджує програми підтримки встановлення альтернативних джерел енергії.

Через удари російської армії по енергетичних об'єктах українці стикаються з відключеннями електроенергії, тепла чи водопостачання. У Мінсоцполітики внесли зміни до призначення субсидій для окремих категорій громадян.

У пресслужбі відомства зазначили, що уряд впроваджує програми підтримки встановлення альтернативних джерел енергії.

Що зміниться:

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на період дії воєнного стану, якщо сім'я споживала значно менше електроенергії через відключення, то субсидія чи пільга виплачуватиметься в раніше встановленому розмірі, тобто не зменшуватиметься;

граничний розмір покупки, що обмежує призначення субсидії, збільшено з 50 до 100 тисяч гривень;

якщо купували генерувальну установку, яка вироблятиме електроенергію і допомагатиме підтримувати нормальне життя в умовах війни, то її придбання вартістю до 150 тисяч гривень або разовий платіж у розмірі до цієї суми за кредитом на придбання не враховуватимуть під час призначення субсидії.

"Завдяки ухваленому рішенню Уряду, одержувачі субсидій та пільг зможуть зберегти їхній розмір, незважаючи на відключення, а ті, хто хоче скористатися альтернативними джерелами енергії, можуть купувати їх і далі отримувати субсидію чи пільгу", - заявила перша заступниця Міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Субсидії в Україні - останні новини

4 листопада стало відомо, що Пенсійний фонд зробив перерахунок розмірів житлових субсидій для населення - на опалювальний сезон 2024 і 2025 років. Розмір житлової субсидії за жовтень окремо було розраховано з урахуванням "послуги з опалення житлового приміщення" за 16 днів - з 16 жовтня.

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