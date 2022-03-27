Сполучені Штати Америки направлять до Європи дизельне паливо для потреб України.
Про це повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".
"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала вона.
Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонт.
На кінець березня уряд збільшив граничну ціну бензину в Україні.
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