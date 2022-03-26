Мінекономіки оприлюднило середню вартість на бензин та дизельне - саме з цих показників і вираховується гранична ціна реалізації на АЗС на кінець березня.

Уряд оприлюднив середню вартість бензину на кінець березня в розмірі 28,98 грн/літр і дизпалива (ДП) - 32,43 грн/літр.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не має перевищувати 33,53 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,43 грн/літр.

У порівнянні з серединою березня середня ціна на бензин збільшена на 0,11 грн/літр, на ДП – на 0,38 грн/літр.

Як повідомляв УНІАН, ціни на скраплений газ 23 березня у великих мережах АЗС України зросли на 1-2 грн/л.

Верховна Рада з 1 квітня 2022 року і до припинення або скасування військового стану скасувала акциз і зменшила ставку на додану вартість до 7% на бензини моторні, важкі дистиляти та скраплений газ.

Вас також можуть зацікавити новини: