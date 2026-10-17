Як в Україні відключатимуть світло у неділю: графіки на 18 жовтня

У неділю, 18 жовтня, в Україні вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Про це повідомили в "Укренерго".
Графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу діятимуть в усіх регіонах України з 06:00 до 23:59. Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги) будуть введені у частині областей з 06:00 до 23:59.
Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Енергетики попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому потрібно стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у відновідному регіоні. Коли ж світло з’являється, просять споживати його ощадливо.
Відключення світла у Черкаській області
Як повідомили у "Черкасиобленерго", через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак за розпорядженням НЕК "Укренерго" 18 жовтня з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання за підчергами:
- 1.1 06:00-08:00, 16:00-18:00;
- 1.2 16:00-18:00, 22:00-24:00;
- 2.1 14:00-16:00;
- 2.2 14:00-16:00;
- 3.1 12:00-14:00;
- 3.2 12:00-14:00, 20:00-22:00;
- 4.1 10:00-12:00, 20:00-22:00;
- 4.2 10:00-12:00, 20:00-22:00;
- 5.1 08:00-10:00, 18:00-20:00;
- 5.2 08:00-10:00, 18:00-20:00;
- 6.1 16:00-18:00;
- 6.2 18:00-20:00, 22:00-24:00.
Відключення світла у Житомирській області
У "Житомиробленерго" повідомили, що в неділю, 18 жовтня, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" у регіоні будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Також оприлюднили погодинний графік відключень.
Ситуація в енергосистемі Україні: важливе
Як повідомляв УНІАН, нещодавно росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці. Вони атакували понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в Україні. Найскладніша ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині.
Ми писали, що 17 жовтня Вінниця опинилася в повному блекауті через російські удари. Електротранспорт у місті не працював, а критична інфраструктура була на резервному живленні. Мер Сергій Моргунов повідомляв, що фахівці оцінюють обсяг руйнувань.