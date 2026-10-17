Росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці, - Зеленський

Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою, зазначив президент.

Росія атакувала понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в Україні. Найскладніша ситуація зафіксована в низці міст, зокрема Луцьку, Рівному та Житомирі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Напередодні росіяни завдали одного з найбільших ударів по українській енергетиці: були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України. Тривають відновлювальні роботи", - зазначив президент.

За його словами, найбільш складна ситуація в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Удари були також по енергетиці Харківщини, Київської області, Дніпровщини та інших областей.

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"Росіяни масштабували свою антиенергетичну операцію і намагаються максимально розпорошити наші резерви та відновлювальну спроможність", - повідомив Зеленський.

Він відмітив, що тільки від 19-ї години вчора й по 7-му ранку сьогодні були застосовані проти української енергетики, міст і громад більш ніж 320 реактивних і бензинових "шахедів", також баражуючі боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

"І хоч значну частину нашим воїнам вдається збивати, але масовість і безперервність російських ударів – і саме по енергетиці – має, на жаль, багато негативних наслідків", - додав глава держави.

Зеленський також заявив, що ворог намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою.

"Росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі", - зазначив президент.

Він також повідомив про вже підготовлені нові пакети підтримки для України від наших європейських партнерів.

"Важливо, щоб також усі в Америці бачили, що насправді відбувається. У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", - додав президент.

Російська атака по енергетиці - останні новини

У ніч на 17 жовтня Росія вкотре атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами.

Внаслідок ворожої атаки Вінниця залишилася повністю без електроенергії. Мер Вінниці Сергій Моргунов тоді заявив, що критична інфраструктура в місті працює на резервному живленні.

Ворожої атаки по енергетичній інфраструктурі також зазнала Житомирська область, що призвело до масштабного знеструмлення. Сотні тисяч точок обліку залишилися без електроенергії.

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