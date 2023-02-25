Як Україна відправила російське пальне за їхнім воєнним кораблем, та до яких змін це призвело

Війна Росії проти України призвела до побудови повністю нового ринку пального з заміною кривавих російських та білоруських нафтопродуктів поставками з Європи. УНІАН пригадав, як це відбувалось, та спробував зробити прогноз, що чекати вітчизняним автомобілістам у найближчому майбутньому.

Російське військове вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року кардинально змінило наше життя та перекроїло багато економічних та соціальних сфер. Зокрема, карколомні зміни відбулися на ринку пального: наша країна з першого дня війни повністю відмовилась від роками налагоджених прямих ланцюгів поставок пального з Росії та Білорусі, які наповнювали левову частку ринку, на користь європейського ресурсу.

Усі ми пам’ятаємо найгострішу кризу горючого навесні минулого року, коли героїчна українська армія на смерть стояла, стримуючи колони ворожої техніки, а мільйони людей під обстрілами рашистів покидали свої домівки і намагались виїхати до більш безпечних регіонів. Проте, досить швидко вітчизняний бізнес у кооперації з європейськими колегами зміг знайти нові ресурси та організував нові ланцюги поставок. Це форс-мажорне переформатування призвело до зростання цін на паливо, але разом з тим заспокоїло ринок.

Після пережитого нами року "незламності" новий ринок пального в Україні може принести водіям приємні сюрпризи, але і змушує посилити пильність за якістю пального на АЗС і, можливо, дещо змінить споживацькі звички.

З першого дня військової агресії російські варвари намагались знищити вітчизняний паливний комплекс, щоб, по-перше, залишити українські війська без пального, а по-друге, спричини в країні паніку, зупинити економіку та підштовхнути непохитну українську владу до переговорів на своїх умовах.

Перша російська ракета вдарила по одній з українських нафтобаз вже 25 лютого, а потім ці атаки відбувались майже щодня по всій країні. Загалом окупанти розбомбили більше двох десятків наших нафтобаз та фактично зруйнували основні заводи – Кременчуцький нафтопереробний завод та Шебелинський газопереробний завод. З початком війни російські військові кораблі заблокували і усі українські морські порти, що призвело до припинення поставок нафти та нафтопродуктів морем.

Вітчизняний ринок не зупинив свою роботу, а був у лічені тижні побудований фактично з нуля та ще в умовах постійних обстрілів, неналагодженої логістики та неготовності європейського ринку до такого попиту. Завдяки злагодженій професійній роботі наших громадян, винахідливості та стійкості бізнесу та допомозі європейських друзів паливний фронт приніс нам ще одну перемогу над підлим, жорстоким ворогом.

Переорієнтація на Європу та розвиток міні-НПЗ

Згадаймо, який важкий рік ми змогли пережити: з кінця березня і до середини літа знайти без черг заправку із дизелем чи бензином в Україні було вкрай важко. Автомобілісти могли простояти у цих чергах кілька годин, до того ж ліміти не давали залити в бак більше 10-20 літрів. А ціни на пальне зросли майже вдвічі від довоєнних.

Наразі картина на національному паливному ринку зовсім інша: більшість пального майже вільно іде до нас із країн Євросоюзу через західні кордони, черг на АЗС немає, як і лімітів на відпуск. А ціни на бензин та дизель із подоланням дефіциту приємно знизились.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зазначив, що вітчизняні підприємці першими розвернули усталені європейські потоки нафтопродуктів на 180 градусів, фактично змусивши обертатися у зворотньому напрямку весь енергетичний ринок континенту.

"Ми побачили пальне із Німеччини, Австрії та навіть далеких Нідерландів. Наші трейдери везуть нафтопродукти баржами Рейном та Дунаєм, опанували морські порти на півночі та півдні Європи. Змусили рухатись новими маршрутами європейські залізниці. Взагалі є думка, що саме українці, самі того не усвідомлюючи, відкрили друге дихання залізничним перевезенням у Європі", - сказав експерт.

Ще рік тому ніхто не міг уявити, що, наприклад, у Кропивницький поїде пальне з Литви, Румунії, Болгарії та навіть німецького Гамбургу.

Варто зазначити, що значну роль у налагоджені нових паливних коридорів зіграла українська влада. На початку російської військової агресії наші чиновники забули про бюрократичні звички та швидко зменшили податковий тиск на паливну галузь. Щоб вирішити проблему з дефіцитом у березні були відмінені акцизи, а податок на додану вартість був зменшений з двадцяти до семи відсотків. І це реально спрацювало.

Варто також зазначити, що після стабілізації ситуації у вересні парламент повернув частковий акциз на бензин, дизель та автогаз.

Поява тимчасового дефіциту палива разом з руйнуванням великих нафтопереробних підприємств спровокували появу в країні великої кількості невеликих нафтопереробних заводів, які інколи "вливають" в ринок паливо сумнівної якості.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін сказав агенції УНІАН, що зараз ніша міні-нафтопереробних заводів в Україні дуже активізувалась. Були запущені всі міні НПЗ, які існували до війни, також побудували нові – іде активна переробка української сировини.

"Географічно в Україні на міні-НПЗ щільно "сидять" центр та схід України, а захід і південь "сидять" на європейському пальному. На західній Україні основні поставки з Литви та Польщі. Тому там менші витрати пального і автомобілі менше почали ламатися", - сказав він.

При цьому, у східних областях, де історично маленькі НПЗ відігравали помітну роль, навпаки ситуація із таким "регіональним" виробництвом посилилась. При цьому, наразі державний моніторинг якості пального на заправних станція не відбувається. Крім того, в Україну дозволено постачати пальне класів Євро-3 та Євро-4. Поки такий крок можна назвати виправданим, бо він дозволив наситити ринок, але наші автомобілісти мають зважати на високі ризики, коли заправляють свої машини такими "коктейлями".

Недосконале нафтове ембарго

Кардинальні зміни протягом року війни відбулись не тільки на українському ринку пального, але й завдали значної шкоди гордості російської економіки – їхній енергетичній галузі.

У травні 2022 року країни Євросоюзу домовилися про введення заборони на імпорт російської нафти. Тоді європейським економікам надали пів року для змін у ланцюгах постачання нафти та нафтопродуктів. 5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. А на початку лютого 2023 року була заборонена закупівля російських нафтопродуктів для ринку ЄС. Крім того, Євросоюз приєднався до механізму обмеження цін на російську нафту, запропонованому США та затвердженому країнами "Великої сімки". Все це обмежує надходження нафтодоларів до бюджету країни терориста і його здатність вести війну проти України.

Проте, російські і білоруські трейдери так сильно не хочуть втрачати українських споживачів, що все ж знаходять лазівки та схеми, щоб нафтопродукти все ж потрапляли якимось чином до нас. За словами Льоушкіна, як не дивно, зараз в Україні споживається доволі багато російського бензину та дизелю із європейськими документами.

Це відбувається таким чином: російський дизель на танкерах вивозять з Новоросійського порту до Стамбулу. Там він "перетворюється" на начебто турецький або грецький. Потім заходить у порти Румунії або Болгарії і таким чином стає "європейським" і потім потрапляє на український ринок.

Другий спосіб, як російські енергоресурси стають "європейськими", це коли по нафтопроводу "Дружба" ресурс потрапляє на угорські заводи компанії MOL, там переробляється і потрапляє до нас через продуктопровід Самара-Західний кордон, який зараз працює в режимі реверсу.

"Якщо взяти український ринок, то сімдесят відсотків – це поставки з Європи і тридцять – це місцева переробка. У європейській долі десь третину займають ресурси із російським слідом, наприклад, з Румунії, Молдови, Болгарії", - сказав експерт.

Крім того, через польський нафтоперевалочний порт до України надходить білоруський дизель із Мозирського НПЗ, який не підпадав під санкції.

"Тобто із заходу нас підпирає білоруський ресурс, з півдня – російський. Нашу країну ці трейдери не дуже хочуть віддавати європейцям", - додав засновник групи "Прайм".

На думку Льоушкіна, коли європейці побачать, що введення ембарго не призводить до дефіциту пального, чого вони так боялися, то почнуть "закручувати гайки" на таких схемах постачання енергоресурсів із російським присмаком.

Поради автомобілістам

Ціни на пальне в Україні залежать від цін на нафту на світовому ринку та курсу гривні до долара. Наразі курс зафіксований Національним банком і є стабільним, а нафта не показує тенденції до зростання у цьому році.

Тож експерти не передбачають цинових стрибків або можливості якоїсь нестачі пального у цьому році. Навпаки, ціни нафту, скоріше за все, залишаться на нинішньому рівні біля 80 доларів за барель, і це буде поштовхом зниження розцінок на АЗС завдяки накопленому на складах імпортному пальному.

Керівник мережі автозаправочних станцій ОККО Василь Даниляк повідомив, що за останні два тижня сильно знизились котирування на нафтопродукти, що змусило власників АЗС, які встигли накопичити на своїх складах великі запаси, знижувати ціну.

"Протягом грудня і січня трейдери на фоні очікування дефіциту в Європі через вплив ембарго на російську нафту назвезли в Україну багато пального наперед. У нас ринок виявився перенасиченим", - сказав він.

До речі, ціни на пальне в Україні знижуються вже другий місяць поспіль. У середньому, дизельне пальне подешевшало на 3,5 гривні - до 51,5 гривень за літр, бензин А-95 і автогаз майже на 5 гривень - до 47,8 і 25 гривень за літр відповідно.

Даниляк радить вітчизняним автомобілістам зараз не запасатись талонами на пальне тому, що через коливання в сторону зниження покупець може переплатити.

Керівник АЗС "Прайм" Льоушкін вважає, що ціни в України ще можуть "просісти" на одну-три гривні - по бензину, дизелю та газу.

"На цей рік у нас точно буде стабільність, хороше ціноутворення, ціни ще понизяться і ввійдемо у європейський рівень стабільності. Тобто, не буде коливань, які у нас були до війни, коли утворювався штучний дефіцит у періоди посівної та збору урожаю", - прогнозує експерт.

Нашим автомобілістам власник АЗС радить переводити свої автомобілі на газ тому, що його в Україні не підробляють, на відміну від бензину.

"Всі, хто їздять на бензині, мають переходити на газ, бо із якістю бензину буде проблема. Із бензином більше ризиків по якості, ніж із дизелем. Машину в ідеалі треба переводити на газ, якого на ринку багато і він дешевий", - сказав він.

Експерт прогнозує, що автогаз в цьому році буде мати ціну від 45 до 60 відсотків від літра бензину. Витрати цього виду палива хоч і більші на десять-п’ятнадцять відсотків, але ж він значно дешевший, тож їм завжди буде вигідно заправлятись.

"Якщо ви користуєтесь дизельним пальним, то обирайте собі одну мережу АЗС, яка влаштовує вас по якості, і не смикайтесь. Тому що буде велика конкуренція, мережі будуть боротися за своє ім’я", - порадив керівник АЗС "Прайм" .

Попри неймовірно важкий рік, українському паливному бізнесу не тільки вдалося успішно здолати марафон на виживання, але і зламати підступні плани ворога та сумніви всього світу у здатності України забезпечити армію, населення та економіку пальним.

Наступні 12 місяців мають неодмінно принести нам перемогу на головному фронті боротьби з російськими загарбниками, та інших напрямках, а автомобілісти можуть нарешті розраховувати на відносну стабільність. Після війни наша країна відбудує власні нафтопереробні заводи за новими технологічними стандартами, а значні запаси нафти і газу дозволять Україні з часом стати енергетично незалежною. До того ж увесь цивілізований світ потроху пересідає на електромобілі, і нам точно не можна відставати від прогресу.

Ганна Бредіхіна