Як війна змінить енергоефективність та безпеку нашого житла

Жорстока війна Росії проти України радикально змінила наше життя. Її вплив у різних сферах буде відчуватись і після Перемоги, зокрема, наші домівки відтепер мають будувати з урахуванням підвищених вимог безпеки та енергоефективності. УНІАН розбирався, як зміниться та скільки коштуватиме відбудова українського житла.

Після Перемоги України у війні з державою терористом Росією відновлення зруйнованих варварами міст, сіл та інфраструктури буде вимагати не лише відбудови на старому довоєнному рівні. Технологія будівництва наших будинків зазнає змін, з основним акцентом на безпеці наших осель.

Надзвичайно важливою складовою також стане використання новітніх технологій енергетичної ефективності. Влада як виконавча, так і законодавча вже готує для цього відповідне юридичне підґрунтя і розробляють необхідні плани.

"Росія завдала нашій державі величезних збитків, на сотні мільярдів доларів. Програма відновлення України стане найбільшим проектом відбудови з часів Другої світової війни", - наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Обсяги руйнації від дій російських загарбників вражають своїми масштабами. В Україні пошкоджено майже 330 тисяч житлових об’єктів, майже 50 тисяч з яких – знищені вщент, в них проживали сотні тисяч наших громадян. У найближчі роки місцевій владі, будівельникам, виробникам будівельних матеріалів доведеться докласти немало зусиль для того, щоб привести все до належного стану.

Зрозуміло, що масштабний обсяг робіт потребуватиме ретельного планування, пошуків ефективних джерел фінансування та розвитку кадрового потенціалу. Що ж саме вже встигли зробити урядовці та на що рекомендують звернути увагу українські експерти на цьому складному шляху?

Підвищення рівнів безпеки та надійності

Тактика рашистів продовж першого року війни проти нашої країни показала важливість підвищення рівнів захисту наших громадян та їхніх домівок від загроз обстрілів. Вкрай потрібно, щоб на рівні держави почали оперативно здійснюватися плани створення надійних бомбосховищ при будівництві нових осель, а в існуючому житловому фонді відбувалось розширення місць прихистку людей.

"Законодавча база для відновлення українських міст ще повністю не створена, а знаходиться на стадії формування. Наразі розробляються документи з визначення територій відновлення, розроблення та реалізації планів відбудови та використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - розповів у коментар УНІАН виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.

Так, при будівництві та відбудові житлового фонду передбачається створення умов для зведення споруд для протидії загрозам, що виникли внаслідок повномасштабної збройної агресії. Містобудівна документація повинна мати розділ інженерно-технічних рішень для доцільного захисту громадян. Зрозуміло, що наразі реальна розбудова ускладнюється продовженням бойових дій та постійною ракетною небезпекою. І все це буде вимагати часу та значних капіталовкладень.

"Побудова бомбосховищ – це довготривала робота. Це не пів року й навіть не рік, щоб в умовах окремо взятого міста побудувати систему бомбосховищ", - зазначив у коментарі агенції УНІАН голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На думку експерта, будівництво нової й надійної мережі бомбосховищ більше післявоєнне завдання для України. Проте, у короткотерміновій перспективі можна взяти курс на покращення вже наявної інфраструктури. Потрібно провести аналіз: в якому стані знаходяться існуючі укриття, порахувати, що потрібно для їх відновлення, бо величезна група підвалів в наших містах занедбані, а бомбосховища часто взагалі ніхто не обслуговує.

Зробивши "аудит", потрібно буде перейти безпосередньо до модернізації наявних укриттів. Згодом, після Перемоги, потрібно буде впроваджувати усі передбачені законодавством норми будівництва захисних споруд у новому житлі. І обов’язково контролювати цей процес.

Органи місцевої влади будуть мати права відмовити у передачі новобудови в експлуатацію, якщо вона не матиме потрібного рівня цивільного захисту. Таким чином, наявність надійного бомбосховища буде дуже важливим критерієм під час будівництва нових багатоповерхівок чи житлових комплексів по всій Україні.

Нові рішення у енергетиці

Окрім створення надійного захисту громадян, питання підвищення енергетичної ефективності нашого житла набирає особливої актуальності. Всі пам’ятають довготривалі відключення світла, які застали нас восени минулого року. Тоді цілі міста через ракетні та дронові атаки російських терористів на багато годин залишилися без електропостачання, інколи припинялась подача води та зникав зв’язок.

У створенні правильної відповіді на цю загрозу важливу роль відіграватиме децентралізація в Україні виробництва енергії, тобто її вироблення близько до місць споживання. Мова йде про розбудову мережі мобільної генерації, яка вмикатиметься тоді, колі централізоване електропостачання до міст та селищ буде тимчасово відсутнє. Такі електростанції можуть працювати на місцевому пальному або виробляти енергію з вуглецево-нейтральних джерел. Особливо важливо розвивати на локальному рівні систему джерел накопичення енергії.

"Якщо говорити про електричну енергію, мають розвиватися системи на основі відновлюваних джерел із можливістю накопичення енергії. У виробництві ж тепла доцільно розглядати перехід на теплові помпи (особливо для новобудов), а також підтримувати наявні системи централізованого теплопостачання в містах, які мають високий потенціал з часом перейти з використання викопного палива на альтернативне", - розповіла УНІАН член правління Центру екологічних ініціатив "Екодія" Анна Аккерман.

За її словами, як сонячні панелі, так і теплові помпи потребують високих початкових капіталовкладень, але при цьому економія коштів приходить швидко, адже не потрібно закуповувати вартісне пальне.

Дизель-генератори, які вже встигли закупити громадяни та бізнес, скоріш за все, будуть використовуватися у якості резервної системи генерації. Їхнє цілодобове використання для виробництва електроенергії є надто дорогим задоволенням.

У сучасному світі, який орієнтується на збереження екології, енергетичні технології розвиваються дуже швидко, і нашій країні потрібно стати одним з лідерів з впровадження цих новацій. Важливо також зазначити, що перехід на відновлювані джерела енергії має обов'язково відбуватися із впровадженням заходів з енергоефективності у споживанні.

Підвищення енергетичної ефективності

Енергоефективність стає надзвичайно актуальною темою для України, як магістральний шлях відновлення після війни та зміцнення національної економіки.

Впровадження новітніх технологій під час відбудови не тільки дозволить зменшити витрати на оплату комунальних послуг, а й сприятиме збереженню дорогих енергоресурсів та зменшить шкідливі викиди в атмосферу. Наразі рівень енергоефективності України відстає у кілька разів від рівня країн Євросоюзу. І це потрібно змінити.

"Необхідно впроваджувати європейські стандарти "пасивних будинків" та будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії. Тобто енергоефективні заходи і технології мають поєднуватися з локальним виробництвом енергії з чистих джерел", - розповіла екологічний експерт Анна Аккерман.

Під час відбудови нашого житла урядовцям, місцевій владі та будівельникам потрібно сфокусуватися у двох напрямах. Перший – спрямований більше на модернізацію старих будинків радянської епохи. Потрібно оцінити їх технічний стан, потім - відповідність технологіям енергоефективності. Далі спеціалісти мають запропонувати ефективний проект їх удосконалення.

"В старому житловому фонді будь-які енергоефективні технології дають величезний результат. Починаючи з заміни вікон, утеплення стін та горищ, заміни труб – все це додасть більше енергоефективності", - сказав голова комітету з питань ЖКГ Олег Попенко.

З новими будинками трошки інша ситуація: є чіткі вимоги до енергоефективності будинків, на які потрібно орієнтуватися і будувати споруди у відповідності до цих стандартів. Серед заходів, які можна зробити щодо відносно нових будинків, це проведення утеплення фасадів, встановлення теплових помп для опалення та заміна газових котлів.

Зважаючи на те, що будівництво за новими стандартами потребуватиме новітніх технологій та нових сучасних матеріалів і обладнання, Україні за допомогою іноземних партнерів, друзів потрібно налагоджувати власне виробництво та створення дослідницьких та проектувальних центрів. Окремою темою має стати підготовка потрібних фахівців за кордоном.

Ціна відбудови

У вересні минулого року Світовий банк звітував, що вартість відновлення нашої країни складе орієнтовно 350 мільярдів доларів, однак це було до того, як Росія влаштувала масштабні ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. У квітні цей банк планує оновити свої прогнози.

З метою відновлення повоєнної України уряд збирається залучати фінансування з різних джерел, зокрема ми отримуємо фінансування державного бюджету з різних установ ЄС, США та Світового банку.

На цей час відновлення фінансується державою та за допомогою іноземних партнерів, для чого були створені різні фонди, включаючи Фонд для відновлення майна та зруйнованої інфраструктури та напрямок "Відбудова України" платформи UNITED24.

"Ми вже розуміємо 4 ключові джерела фінансування проектів відновлення в цьому році: конфісковані російські активи, кошти бюджету, кошти міжнародних партнерів та кошти донорів, які зібрані на платформі UNITED24. Ми вдячні кожному, хто долучився до відбудови нашої країни", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зрозуміло, що відновлення наразі відбувається там, де не ведуться активні бойові дії. Зокрема, завдяки допомозі від платформи UNITED24 планують відновити 18 пошкоджених багатоквартирних будинків на Київщині, але якщо програма вдасться, то обсяги ремонту будинків будуть лише зростати.

Також, треба пам’ятати, що влада впроваджує механізм грошової компенсації власникам за зруйновані будинки. Для цього Верховна Рада прийняла відповідний закон (№7198).

"Зазначений закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення житла внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Наразі закон знаходиться на підписі у президента України", - розповів виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO Олексій Дорогань.

Також Кабінетом міністрів України розробляється порядок компенсації для відновлення пошкодженого нерухомого майна з використанням електронної послуги е-Відновлення.

Як повернути громадян з-за кордону

Розвиток та впровадження нових безпекових вимог при будівництві та технологій енергоефективності значно покращить наші житлові умови. Але є проблема, на яку потрібно звернути особливу увагу - це демографічна криза.

С початку повномасштабної війни з країни виїхало близько 8 мільйонів осіб. Переважно - це жінки та діти. Частина з них, правда, вже повернулась додому. І Україні треба зробити все належне, щоб після Перемоги стимулювати їх повне повернення на Батьківщину. І новий рівень якості наших будинків - це не головний фактор, який стимулюватиме повернення українців.

"В першу чергу - це робочі місця. Українці повинні у своїх громадах нормально заробляти. Потім - відсутність війни впливатиме на рішення про повернення. Також, державна програма відновлення зруйнованого житлового фонду. Можливо, це і стане вирішальним фактором повернення українців додому", - зазначив експерт Попенко.

Після нашої перемоги ми обов’язково відбудуємо усе, що зруйнували російські загарбники. І їм прийдеться заплатити за відновлення нашої скривавленої країни. Російські загарбники починають розуміти, що цю війну їм не перемогти, а подальші бойові дії тривають лише для того, щоб не поглибити політичну кризу, що назріває у країні-агресорі.

Крім того, кілька країн, включаючи США, Францію та Німеччину, надають нам новітні системи протиповітряної оборони. Наші захисники вже отримали навички роботи зі системами NASAMS, Patriot та Hawk, які призначені для боротьби з крилатими ракетами, дронами, літаками та гелікоптерами ворога, що лише додасть безпеки містам України.

Ми можемо бути впевнені, що наші Збройні сили, посилені західною військовою допомогою, дадуть ворогу зрозуміти, що перемога буде за Україною. А нам потрібно і надали докладати зусилля у створенні умов для сталого післявоєнного відновлення країни. Урядовцям - продовжувати тримати дипломатичний фронт для того, щоб залучити більше іноземних інвестицій для майбутньої великої відбудови. І згодом ми обов’язково побачимо нову країну, у якій комфортно та безпечно жити.

Артур Крижний