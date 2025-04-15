Застосування пункту про "форс-мажор" може допомогти розірвати контракти без штрафних санкцій.

Брюссель вивчає юридичні можливості, які дадуть змогу європейським компаніям розірвати довгострокові контракти на постачання російського газу, не виплачуючи Москві великих штрафів. Європейська комісія розглядає варіант оголошення форс-мажору.

Видання Financial Times пише, що юристи Комісії вивчають можливості в рамках "дорожньої карти" щодо позбавлення блоку російського викопного палива до 2027 року. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря, у період з лютого 2024 по лютий 2025 року ЄС заплатив Росії за нафту і газ 21,9 млрд євро.

На відміну від російського вугілля, на газ не поширювалася заборона на імпорт, тоді як ЄС заборонив 90% імпорту нафти з Москви. За останні три роки імпорт газу, що поставляється в країну, збільшився приблизно на 60%, але загальний обсяг експорту російського газу в країни блоку залишається найнижчим з 2022 року.

Відео дня

Попри тиск з боку Брюсселя, країни ЄС не смішать примушувати компанії скорочувати контракти на поставку СПГ з Росії, побоюючись, що це призведе до зростання цін в умовах, коли компанії борються з геополітичними потрясіннями і високими витратами.

Комісія наділила держави-члени повноваженнями не допускати під'єднання російських і білоруських операторів СПГ до портової інфраструктури або відправки газу трубами ЄС, але міністри скаржилися, що це не дає їм достатньо сильних юридичних важелів, щоб змусити компанії розірвати контракти.

Складність для юристів комісії полягає в тому, що контракти є секретними і, як правило, відрізняються один від одного. Використання війни в Україні для оголошення форс-мажору може виявитися недостатнім з юридичного погляду, сказав один із представників ЄС.

Брюссельський аналітичний центр Bruegel цього місяця висловився на користь мит, а не повної заборони на імпорт російського газу, зазначивши, що перший варіант принесе дохід ЄС і змусить російських постачальників знизити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність. На відміну від санкцій, для затвердження мит необхідно, щоб їх підтримала більшість країн-членів ЄС.

План ЄС щодо відмови від нафти і газу з РФ

Європейська комісія збирається оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу вже 6 травня. Раніше публікацію плану щодо поступової відмови від нафти і газу з РФ відклали.

Єврокомісія не уточнила, які інструменти буде запропоновано для прискорення процесу відмови від російських енергоносіїв. Журналісти вважають, що повна відмова від російського газу означала б збільшення закупівель ЄС у постачальників, включно зі США.

Вас також можуть зацікавити новини: