Мита Трампа серйозно вплинуть на доходи Москви.

Бурхливий потік мит президента США Дональда Трампа, можливо, не торкнувся Росії безпосередньо, але може завдати болючого удару по її економіці. Проблема в тому, що Москва залежить від експорту нафти і газу.

Видання Newsweek пише, що мита вже вплинули на ціни на російську нафту, які різко впали 2 квітня і відтоді не піднялися.

"Хоча метою введення мит Трампом, ймовірно, не було обвалення цін на нафту, низькі ціни на "чорне золото" в довгостроковій перспективі негативно позначаться на російській економіці", - вважає професор міжнародного бізнесу фінського Університету Турку Карі Ліухто. "Однак для того, щоб вплинути на дії російського керівництва, ціна на нафту має залишатися низькою протягом кількох років".

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Вплив обмеження цін

Американський мільярдер Рей Даліо попередив, що США "дуже близькі до рецесії" через мита Трампа і потрясіння на фондовому ринку, і можуть зіткнутися з "чимось набагато гіршим, ніж рецесія".

"Падіння цін на нафту через очікувану рецесію в США буде значним і матиме великий вплив на доходи Росії від продажу нафти", - зазначив фахівець з економічних війн і доцент економіки в Університеті Суррея у Великій Британії Ерік Голсон.

Ціни на нафту впали приблизно на 25% порівняно із середнім показником минулого року, сказав Голсон, що відповідає очікуваній щорічній втраті доходів Росії в розмірі 50 мільярдів доларів.

За словами Ліухто, Росії вдається частково послабити тиск нафтових санкцій, продаючи сиру нафту третім країнам, яка потім закуповується західними країнами у вигляді перероблених нафтопродуктів.

Російський газ постраждає

Хоча нафта становить більшу частину доходів Росії, мита також можуть вдарити по експорту російського газу, зокрема СПГ.

"Попри те, що Америка не запроваджувала жодних мит конкретно для Росії, це побічно позначиться на цінах на нафту, а потім і на газ. Саме через газ Росія дійсно постраждає", - розповіла молодший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Аура Сабатус.

До 2022 року на частку Росії припадало до 40% європейського імпорту газу, а зараз цей показник становить близько 11%, включно з СПГ, додала вона. За минулі роки на європейський ринок вийшли інші гравці, такі як США і Катар.

За словами Сабатуси, ці поставки в Європу, а також американські поставки СПГ знижують попит на російський експорт. Однак у Європі загалом існують деякі побоювання з приводу того, наскільки сильно континент може залежати від США, починаючи від забезпечення військового потенціалу і закінчуючи енергопостачанням.

"Перспективи Росії відправляти більше СПГ до Європи - потенційно відновити деяку частку ринку, відновивши трубопровідний експорт до Європи, - зникають, принаймні, в осяжному майбутньому", - підсумувала вона.

Газ і нафта з Росії в Європі - останні новини

Видання The Guardian писало, що Європейський Союз витрачає більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Минулого року Європа закупила у Москви викопного палива на 22 млрд євро, а виділила Києву 19 млрд євро.

Пізніше видання Reuters повідомило, що Європейська комісія має намір оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу вже 6 травня.

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