Єврокомісія знайшла механізм обходу вето Угорщини та Словаччини.

Європейська комісія планує в середині червня представити проєкт нормативних актів щодо поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв до кінця 2027 року, який, серед іншого, передбачатиме запровадження нульової квоти на імпорт "блакитного палива" з РФ, повідомляє Bloomberg.

За даними джерел видання, презентація може відбутися 17 червня. Окрім нульової квоти на імпорт російського газу, пакет заходів також включатиме інструменти для поступової відмови від російської нафти та обмеження нових контрактів на постачання урану та інших ядерних матеріалів.

Журналісти зазначають, що нульова квота імпорт російського "блакитного палива" дозволить європейським компаніям посилатися на форс-мажорні обставини для розірвання угод з російськими постачальниками. Вона буде безпосередньо застосовуватися в усіх країнах-членах ЄС, і чиновники очікують, що її ефективність буде порівняна з режимом санкцій.

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Видання наголошує, що для запровадження фактичної заборони на імпорт російського газу необхідна підтримка кваліфікованої більшості з боку національних урядів, а також більшості депутатів Європейського парламенту. Разом з тим, квотування імпорту російського газу не вимагатиме підтримки усіх 27 країн-членів, а, отже, дозволить обійти вето Угорщини та Словаччини, що продовжують імпортувати російський трубопровідний газ.

Відповідно до своєї двоетапної дорожньої карти, Єврокомісія до кінця 2025 року має намір заборонити короткострокові контракти на імпорт російського газу. Остаточно відмовитися від "блакитного палива" з РФ у ЄС мають намір до кінця 2027 року.

Відмова ЄС від нафти та газу РФ

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2027 року блок має намір відмовитися і від імпорту російської нафти на додачу до анонсованого припинення споживання російського газу.

Разом з тим, у ЄС поки немає консенсусу стосовно повної заборони на імпорт "блакитного палива" з РФ. Франція та Бельгія поки відмовляються підтримати план Єврокомісії стосовно заборони імпорту російського газу, оскільки занепокоєні потенційними судовими позовами з боку РФ.

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