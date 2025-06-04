Найбільші імпортери російського скрапленого газу побоюються, що Москва затягає їх по судах.

Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі – Франція та Бельгія - відмовляються підтримати план Брюсселя щодо заборони поставок "блакитного палива" з РФ, зазначаючи, що потребують більше інформації про економічні та правові наслідки такого кроку, повідомляє Politico.

"Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі", - сказав міністр енергетики Франції Марк Ферраччі, маючи на увазі план Франції замінити російські поставки катарською продукцією.

Видання нагадує, що Франція уклала багаторічний контракт на постачання "блакитного палива" з Катару у 2023 році.

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Французький міністр також висловив побоювання, що в разі заборони імпорту російського газу до ЄС, РФ може затягати по судах європейські компанії.

"Пакет існуючих контрактів ... повинен бути юридично захищеним", - сказав він.

Натомість, інші великі імпортери російського скрапленого газу – Іспанія та Нідерланди - готові "підставити плече" Брюсселю. Обидві країни заявили, що дадуть "зелене світло" майбутньому законопроєкту, який покладе край російським газовим контрактам. Він передбачатиме заборону купівлі "блакитного палива" в РФ за короткостроковими договорами вже до кінця поточного року, а за довгостроковими угодами - до 2027 року.

За даними товарної платформи Kpler, минулого року Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди імпортували 16,77 мільйона тон російського зрідженого природного газу, що становить 97% від загального імпорту ЄС і більше половини світового експорту Москви. Разом вони витратили понад 6 мільярдів євро на закупівлю цього палива.

Відмова ЄС від російського газу

Європейський союз представив план відмови від російського газу. В разі його підтримки, імпорт газу з Росії до блоку вже до кінця року може впасти на третину. Остаточно відмовитися від "блакитного палива" з РФ у Євросоюзі хочуть до кінця 2027 року.

Європейські юристи шукають шляхи розриву довгострокових контрактів. Справа в тому, що документи передбачають виплату чималих штрафів у випадку одностроннього розірвання угоди.

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