Обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну в січні 2022 року скоротився на 60%, до 800 т, порівняно з січнем 2021 року (1,8 тис.т).
Про це заявили в Консалтинговій групі "А-95", повідомляє "Enkorr".
Перевезення бензину в Молдову залишилися на рівні січня 2021 року — 200 т.
Транзитні поставки бітуму за звітний період з Росії до Молдови склали 600 т, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року. Транзит авіаційного палива, дизпалива і мазуту через територію України в січні 2022 року не здійснювався.
Показники минулого року:
У 2021 р.транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 42% — до 42,7 тис. т, у порівнянні з обсягами 2020 р. (73,7 тис. т).
Ціни на нафту:
- 17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
- 21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).
- 2 лютого 2022 року ціни на нафту наблизилися до семирічного максимуму.
- 7 лютого 2022 року ціна нафти повернулася до цифр 2014 року.
- 10 лютого 2022 року аналітики підрахували, скільки Росія заробить на подорожчанні нафти.