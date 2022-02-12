У 2021 р.транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 42%.

Обсяг транзиту нафтопродуктів через Україну в січні 2022 року скоротився на 60%, до 800 т, порівняно з січнем 2021 року (1,8 тис.т).

Про це заявили в Консалтинговій групі "А-95", повідомляє "Enkorr".

Перевезення бензину в Молдову залишилися на рівні січня 2021 року — 200 т.

Транзитні поставки бітуму за звітний період з Росії до Молдови склали 600 т, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року. Транзит авіаційного палива, дизпалива і мазуту через територію України в січні 2022 року не здійснювався.

Показники минулого року:

У 2021 р.транзитні перевезення нафтопродуктів залізницею територією України скоротилися на 42% — до 42,7 тис. т, у порівнянні з обсягами 2020 р. (73,7 тис. т).

Ціни на нафту: