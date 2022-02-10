У разі введення санкцій проти Росії через загострення ситуації на українському кордоні, РФ може істотно поповнювати свій бюджет за рахунок зростання цін на нафту.
Про це повідомляє Bloomberg. На думку аналітиків Росія може використовувати зростання цін на нафту для збільшення своїх бюджетних резервів.
"Це (зростання цін на нафту - ред.) збільшує бюджетні резерви Росії якраз в потрібний час для Кремля, забезпечуючи більший буфер на випадок кризи через санкції", - заявив аналітик Bloomberg Скотт Джонсон.
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Аналітики вважають, що цього року російський бюджет може отримати від 65 до 80 мільярдів доларів, якщо вартість нафти складе 90-100 доларів за барель.
За підрахунками економістів, якщо цього року ціни на нафту залишаться на рівні 90 доларів за барель, російський бюджет отримає 65 мільярдів додаткового прибутку. Якщо ж вартість палива досягне 100 доларів, Росія заробить "зайвих" 73-80 мільярдів.
Ціни на нафту:
- 17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.
- 21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).
- 2 лютого 2022 року ціни на нафту наблизилися до семирічного максимуму.
- 7 лютого 2022 року ціна нафти повернулася до цифр 2014 року.
Обвал російського фондового ринку:
- Московська біржа 18 січня 2022 року до закриття торгів зафіксувала падіння індексу на 6,5% до позначки 3328 пунктів. Акції компаній "Газпром", "Сбер" і "Яндекс" впали в середньому на 10%.
- 21 січня 2022 року російський Фондовий ринок продовжив демонструвати значне падіння. Індекс МосБіржі впав на 2,83 відсотка, до 3416,56 пункту, індекс РТС — на 3,43 відсотка, до 1400,81 пункту.
- 24 січня 2022 року індекс РТС - основний індикатор фондового ринку Росії — впав більш ніж на 5%.
- 24 січня 2022 року російський регулятор припинив купівлю валюти.
- 25 січня 2022 року найбільший американський банк JPMorgan закрив всі залишилися довгі позиції в російському рублі.
- На тлі обвалу російського фондового ринку за місяць, починаючи з 20 грудня 2021 року по 26 січня 2022 року російські мільярдери втратили сукупно $27,9 млрд.
- 27 січня 2022 року в Європейському центральному банку заявили про те, що міжнародні банки мають бути готові до санкцій, які будуть прийняті щодо Росії у разі посилення російської агресії проти України.
- Станом на 8 лютого 2022 року загальні втрати російських банків через геополітичні ризики склали 200 млрд рублів.
- 9 лютого 2022 року стало відомо про те, що російські банки перестали видавати великі кредити.
- 9 лютого 2022 року в Кремлі прокоментували обвал російської економіки через Україну.
- 9 лютого 2022 року аналітики рейтингових агентств S&P і Fitch заявили, що економіка Росії вже приречена, навіть без вторгнення в Україну.