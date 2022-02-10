Аналітики вважають, що цього року російський бюджет може отримати від 65 до 80 мільярдів доларів, якщо вартість нафти складе 90-100 доларів за барель.

У разі введення санкцій проти Росії через загострення ситуації на українському кордоні, РФ може істотно поповнювати свій бюджет за рахунок зростання цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg. На думку аналітиків Росія може використовувати зростання цін на нафту для збільшення своїх бюджетних резервів.

"Це (зростання цін на нафту - ред.) збільшує бюджетні резерви Росії якраз в потрібний час для Кремля, забезпечуючи більший буфер на випадок кризи через санкції", - заявив аналітик Bloomberg Скотт Джонсон.

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Аналітики вважають, що цього року російський бюджет може отримати від 65 до 80 мільярдів доларів, якщо вартість нафти складе 90-100 доларів за барель.

За підрахунками економістів, якщо цього року ціни на нафту залишаться на рівні 90 доларів за барель, російський бюджет отримає 65 мільярдів додаткового прибутку. Якщо ж вартість палива досягне 100 доларів, Росія заробить "зайвих" 73-80 мільярдів.

Ціни на нафту:

17 січня 2022 року ф'ючерси на нафту марки Brent досягли найвищого рівня за більш ніж три роки.

21 січня 2022 року, ціна нафти Brent наблизилася до 7-річного максимуму. Станом на 8:44 за Києвом вартість бареля квітневої нафти Brent склала $89,56 (+1,17%).

2 лютого 2022 року ціни на нафту наблизилися до семирічного максимуму.

7 лютого 2022 року ціна нафти повернулася до цифр 2014 року.

Обвал російського фондового ринку: