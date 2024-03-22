Відключилася зовнішня повітряна лінія, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Як повідомляє Енергоатом, наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна". Ця лінія нещодавно була відремонтована силами українських енергетиків, оскільки не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", – наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він вчергове зауважив, що ЗАЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових та військову техніку.

Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. У разі їх відмови є загроза розвитку ядерної та радіаційної аварії.

Масована ракетна атака 22 березня

Другу ніч поспіль російська окупаційна армія завдає масованих комбінованих атак по Україні. Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА "шахед", пізніше рух безпілотників поширився на низку областей. А вже під ранок ворог почав запускати ракети. Повідомлялося про гучні вибухи у Харкові, Дніпрі, Сумах, Хмельницькому та інших містах.

У Харкові пролунало понад 15 вибухів, місто залишилося без світла. Крім того, фіксують проблеми з водою. Про проблеми зі світлом повідомляють жителі Хмельниччини та Дніпра. Також є влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. У Запоріжжі зруйновано декілька будинків, є поранені.

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