У низці південних, центральних і західних областей оголошено повітряну тривогу.

Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА "шахед", пізніше рух безпілотників поширився на низку областей, там оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили, вони летать і багатьох областях України.

03:36. Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

"Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05:00", - додали там.

Відео дня

Оновлено 03:25. У Повітряних силах повідомили, що БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину.

"БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс північно-західний. БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний. БпЛА у Черкаській області у напрямку на Київщину, курс західний. БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним (Вінниччина) та північним (Черкащина) курсом. БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом. БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом. БпЛА у Запорізькій області у напрямку Кривого Рогу та Миколаївської області. БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси", - зазначили там.

Оновлено 03:10. Повітряна тривога поширилась на Київську область.

"БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину. БпЛА у Хмельницькій області у напрямку на Тернопільщину, курс західний. БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західни. БпЛА у Черкаській області у напрямку на Вінниччину, курс західний. БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом. БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом. БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом. БпЛА у Запорізькій області у напрямку Дніпра. БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької області", - сказано у повідомленні.

Голова Одеської ОВА повідомив про небезпеку.

"Одеса та Одеський район, не виходьте, будь ласка, з укриттів до відбою! Це важливо! Небезпека триває", - написав він.

Російські атаки на Україну - загроза з моря

Російські загарбники вперше за довгий час вивели на бойове чергування в Чорне море підводні ракетоносії, здатні нести ракети "Калібр".

У офіційному Telegram-каналі Сил оборони півдня України попереджають, що через це рівень ракетної небезпеки є дуже високим. Вони закликають людей не ігнорувати сигнал повітряної тривога та оперативно переходити в укриття.

Вас також можуть зацікавити новини: