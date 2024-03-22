Увечері 21 березня на півдні України зафіксували російські ударні БпЛА "шахед", пізніше рух безпілотників поширився на низку областей, там оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили, вони летать і багатьох областях України.
03:36. Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС - інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
"Пуски крилатих ракет зафіксовано з району Каспійського моря. Розрахунковий час входження в повітряний простір України близько 05:00", - додали там.
Оновлено 03:25. У Повітряних силах повідомили, що БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину.
"БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс північно-західний. БпЛА на півдні Вінниччини, курс західний. БпЛА у Черкаській області у напрямку на Київщину, курс західний. БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним (Вінниччина) та північним (Черкащина) курсом. БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом. БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом. БпЛА у Запорізькій області у напрямку Кривого Рогу та Миколаївської області. БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси", - зазначили там.
Оновлено 03:10. Повітряна тривога поширилась на Київську область.
"БпЛА у Тернопільській області курсом на Львівщину. БпЛА у Хмельницькій області у напрямку на Тернопільщину, курс західний. БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західни. БпЛА у Черкаській області у напрямку на Вінниччину, курс західний. БпЛА у Кіровоградській області рухаються західним курсом. БпЛА на Дніпропетровщині рухаються західним курсом. БпЛА на сході Миколаївщини рухаються північно-західним курсом. БпЛА у Запорізькій області у напрямку Дніпра. БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Одеси. БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей наближається до Вінницької області", - сказано у повідомленні.
Голова Одеської ОВА повідомив про небезпеку.
"Одеса та Одеський район, не виходьте, будь ласка, з укриттів до відбою! Це важливо! Небезпека триває", - написав він.
Російські атаки на Україну - загроза з моря
Російські загарбники вперше за довгий час вивели на бойове чергування в Чорне море підводні ракетоносії, здатні нести ракети "Калібр".
У офіційному Telegram-каналі Сил оборони півдня України попереджають, що через це рівень ракетної небезпеки є дуже високим. Вони закликають людей не ігнорувати сигнал повітряної тривога та оперативно переходити в укриття.