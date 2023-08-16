Галущенко акцентував увагу на необхідності якнайшвидшого запровадження санкцій проти російської атомної енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко переконаний, що негайні санкції Заходу проти російської атомної галузі можуть спонукати росіян почати переговори щодо деокупації Запорізької АЕС.

Він заявив в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки, що всі інші варіанти, як домогтись виведення сил РФ з найбільшої в Європі атомної електростанції вже вичерпано.

"Абсолютно очевидно вже сьогодні, що жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити Запорізьку станцію. І ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, не дають результату. І сьогодні, напевно, найочевидніша відповідь - це якнайшвидше запроваджувати санкції проти російського атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їхній вихід із Запорізької атомної станції", - сказав Галущенко.

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Він акцентував увагу на необхідності якнайшвидшого запровадження санкцій проти російської атомної енергетики.

"Санкції - це відповідь. Немає місця в цивілізованому світі, на цивілізованих ринках державі, яка знищила все, до чого дійшов світ у розвитку мирного атому", - додав міністр.

Ситуація на ЗАЕС - деталі

НАЕК "Енергоатом" інформує про новий інцидент на Запорізькій атомній електростанції через злочинні дії окупантів. Внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий.

На тлі окупації армією РФ Запорізької атомної електростанції, Україна очікує від представників МАГАТЕ більш критичної позиції щодо того, що роблять окупанти на станції.