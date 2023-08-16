Міністр енергетики України Герман Галущенко переконаний, що негайні санкції Заходу проти російської атомної галузі можуть спонукати росіян почати переговори щодо деокупації Запорізької АЕС.
Він заявив в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки, що всі інші варіанти, як домогтись виведення сил РФ з найбільшої в Європі атомної електростанції вже вичерпано.
"Абсолютно очевидно вже сьогодні, що жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити Запорізьку станцію. І ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, не дають результату. І сьогодні, напевно, найочевидніша відповідь - це якнайшвидше запроваджувати санкції проти російського атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їхній вихід із Запорізької атомної станції", - сказав Галущенко.
Він акцентував увагу на необхідності якнайшвидшого запровадження санкцій проти російської атомної енергетики.
"Санкції - це відповідь. Немає місця в цивілізованому світі, на цивілізованих ринках державі, яка знищила все, до чого дійшов світ у розвитку мирного атому", - додав міністр.
Ситуація на ЗАЕС - деталі
НАЕК "Енергоатом" інформує про новий інцидент на Запорізькій атомній електростанції через злочинні дії окупантів. Внаслідок виведення 4-го енергоблоку тимчасово окупованої Запорізької АЕС у "гарячий" стан в порушення умов ліцензії та вимог Енергоатома стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий.
На тлі окупації армією РФ Запорізької атомної електростанції, Україна очікує від представників МАГАТЕ більш критичної позиції щодо того, що роблять окупанти на станції.