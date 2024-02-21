Станом на ранок 21 лютого без світла залишаються 358 населених пунктів.

Після чергового обстрілу росіян було пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної електростанції, повідомили в НЕК "Укренерго".

"Фахівці "Укренерго" встановили характер ушкоджень. Оскільки в районі йдуть бойові дії, аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від безпекової ситуації та з дозволу військових. Наразі зв’язок ЗАЕС з енергосистемою забезпечується лише по одній лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні.

Загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 358 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

Відео дня

Зазначається, що станом на ранок 21 лютого рівень споживання електроенергії на 0,5% нижче за відповідний показник вівторка 20 лютого, а електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Експорт електроенергії сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Польщу, Румунію та Молдову. В свою чергу, імпорт здійснюється в ранкові та вечірні години з Словаччини, Румунії, Польщі, Молдови.

Ситуація в енергетиці

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук нещодавно заявила, що російські окупанти змінили тактику обстрілів енергетичної інфраструктури і зосередили свої атаки на енергооб’єктах у промислових регіонах України.

Зокрема, 15 лютого внаслідок атаки було пошкоджено підстанції оператора енергосистеми НЕК "Укренерго", а також об’єкти теплової генерації.

В.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що на тимчасово захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці, адже найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: