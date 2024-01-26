Найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах станції.

На тимчасово захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці. Як заявив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах Запорізької АЕС.

За його словами, подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлені з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", – наголосив Котін.

Ситуація на Запорізькій АЕС

З березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під російською окупацію. З того часу вона постійно знаходиться за крок від катастрофи. Крім того, росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу. На майданчику атомного об'єкта перебувають російська техніка та військові. Периметр навколо станції заміновано.

В жовтні 2023 року окупанти розігріли четвертий енергоблок станції, що заборонено вимогами експлуатації, бо може спровокувати аварію. Натомість енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану в "холодний".

Так, відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у "холодному зупині". Переведення енергоблоків у більш небезпечний "гарячий зупин" - заборонено.

"Недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", - заявив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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