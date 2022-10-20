Президент просить громадян не вмикати зайву електротехніку.

Президент України Володимир Зеленський закликає українців свідомо ставитися до споживання електрики.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики", - наголосив Зеленський.

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"Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими", - заявив президент.

Також глава держави нагадав, що провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики – Офіс президента, уряд, енергокомпанії.

"Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів", - заявив Зеленський.

Атаки РФ на критичну інфраструктуру: деталі

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

Сьогодні, 19 жовтня, радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

Згодом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що відзавтра по всій країні вводитимуться обмеження на постачання електричної енергії. Починаючи з 07:00 до 23:00 необхідно мінімізувати користування електроенергією.

Відключення електроенергії 20 жовтня в Україні будуть почерговими, їх тривалість визначатимуть обленерго, але вона становитиме не більше чотирьох годин.