Глава держави переконаний, що ця істерика у окупантів посилюватиметься при наближенні поразки Росії у війні.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що оголошення Росією "воєнного стану" на українських окупованих територіях - це істерика "товаріщєй чєкістов".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Ну, що можу сказати, просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде тим більшою, чим ближчою буде поразка Росії", - заявив президент.

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За його словами, окупанти підписують укази, що закріплюють війну.

"Росія півроку цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території... Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну", - наголосив Зеленський.

Воєнний стан на окупованих територіях України

Як відомо, 19 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Серед іншого, українських громадян можуть незаконно залучити до риття окопів і відновлення знищених загарбниками "систем забезпечення".

В Офісі президента України заявили, що для України це нічого не змінює та назвали запровадження "воєнного стану" на окупованих територіях лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням".

У МЗС також відреагували на указ Путіна і назвали документ нікчемним.

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