Олігарх хоче, щоб частину цих коштів отримали росіяни.

Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович не підписує угоду про виділення до фонду для України 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Як пише Daily Mail, Абрамович вважає, що частину цих грошей повинні отримати росіяни, які "теж постраждали від війни". Втім, ні уряд Британії, ні Єврокомісія не погодяться на такий крок, поки діють санкції проти РФ.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, наразі немає певності, що кошти будуть виплачені до того, як уряд піде на літні канікули наступного місяця.

"Ми хочемо переконатися, що вивільнені гроші надходять виключно до тих одержувачів, на яких вони спрямовані. Мені потрібна повна впевненість, що це так", – сказав Клеверлі.

Ймовірно, ці гроші надійдуть Україні до настання зими.

Що передувало

Роман Абрамович оголосив про рішення продати англійський футбольний клуб "Челсі" на початку березня 2022 року. Бізнесмен повідомив, що всі виручені від продажу гроші підуть до благодійного фонду, який буде створений для допомоги постраждалим на війні в Україні.

Наприкінці зими цього року стало відомо, що уряд Великобританії передасть Україні всі кошти, виручені за продаж футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем торік.

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