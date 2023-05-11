Йдеться про одного з найбагатших колишніх сенаторів від Чукотки Єфима Малкіна, який під час періодичних "нападів" починає тероризувати екс-дружину та дочку.

Стали відомі подробиці про "душевний розлад" одного з бізнес-партнерів найбагатшого олігарха РФ Романа Абрамовича Єфима Малкіна.

З'ясувалося, що колишній сенатор від Чукотки страждає періодичними панічними "нападами", які виникли як наслідок сімейної драми, що сталася з його братом Яковом. Подробиці пише ВЧК-ОГПУ.

Зокрема, через погіршення здоров'я (аж до інвалідності) Єфим відправив свого брата в Ізраїль, де останній помер. Наразі Малкін боїться, що аналогічна доля спіткає його самого й проходить регулярні огляди та коригувальні лікування в одній з клінік в Азії.

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За даними ВЧК-ОГП, йдеться про хворобу, яка може передаватися спадково й час від часу загострюватися. Відзначається, що в період відповідних "нападів" Малкін починає тероризувати матір їх спільної дочки. Зазвичай це відбувається в міжсезоння, навесні.

В цей час партнер Абрамовича приїжджає до своєї колишній в компанії кишенькових судових приставів, а також співробітників органів опіки, і починає скандалити, намагаючись відібрати їх спільну дитину.

Відповідні "вистави" Малкін влаштовує навіть у присутності третіх осіб: сварки часто відбувалися на заняттях дівчинки, в присутності її вчителів та одногрупників.

Днями бізнесмен звернувся до суду з позовом на одностороннє право вивезти дочку на територію Франції (він є власником шикарної вілли на Лазурному узбережжі).

В цей же період Малкін, змовившись з начальником ОСП по ЦАО № 3 Олександром Ніколаєвим, нагрянув у квартиру колишньої дружини для ревізії. Її тоді не було вдома. Малкіну довелося "підняти" свої зв'язки серед елітних забудовників (відомо, що він звернувся до забудовника будинку №15 в Староконюшенному провулку, там також живе заступник Міністра закордонних справ Євген Іванов та вищі чини РФ), щоб хоча б отримати доступ до камери відеоспостереження.

Тоді через сина товариша екс-сенатор все ж отримав флешку з файлами. ВЧК-ОГПУ не уточнює, навіщо Малкіну знадобилися матеріали, але, ймовірно, таким чином він збирає доказову базу проти колишньої, щоб позбавити її прав на дитину.

Чим займається Єфим Малкін в Росії

Нагадаємо, що російський бізнесмен Єфим Малкін був представником Чукотського автономного округу при Уряді Росії, а у 2001 році став членом Ради Федерації РФ від Чукотського автономного округу (по 2015 рік). У 2013 році Малкін став найбагатшим сенатором від Чукотки, задекларувавши дохід більш ніж в мільярд рублів.

Також він входить в команду Романа Абрамовича і є акціонером компанії найбільшого виробника м'яса "Продо" і власником 80% пакета акцій компанії "Дальнє" (фірма володіє Південно-Сахалінської риболовецької фірми "Поронай").

Як ми писали раніше, головним "сумнівним" партнером Абрамовича все ж вважається лідер РФ Володимир Путін. Останньому олігарх дозволив через особистий офшор купити квартиру для коханки Кабаєвої.

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